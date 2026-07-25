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日本連續5天錄得40°C以上「酷暑日」創歷史最長紀錄 一周內逾萬人因中暑送院

即時國際
更新時間：22:04 2026-07-25 HKT
發佈時間：22:04 2026-07-25 HKT

暑假正值港人赴日旅遊高峰，惟日本當地正遭受致命的極端熱浪侵襲，旅客出遊必須嚴防中暑！據日本氣象廳數據顯示，日本中部三重縣於周六（25日）下午錄得攝氏40.2度的高溫。這標誌着日本已連續5天出現40度以上的極端高溫，打破自2010年有相關統計以來的最長紀錄。短短一周內，日本全國已有逾萬人因中暑被緊急送院，當局已向全國過半地區發出中暑警戒。

因應全球氣候暖化加劇，日本氣象廳今年決定將攝氏40度及以上的高溫天氣，正式命名為「酷暑日」。這股罕見熱浪自本月21日席捲日本，岐阜縣郡上市率先測得40度高溫；隨後在22日至24日間，全國多地氣溫亦相繼飆破40度大關。直至今日午後，除三重縣錄得40.2度外，愛知縣、岐阜縣及和歌山縣等多地亦錄得39度或以上的危險高溫。

極端高溫對公眾健康構成嚴重威脅。日本總務省消防廳數據顯示，僅在7月13日至19日的短短一周內，全國已有高達10,857人因中暑需要緊急送院。據法新社報道，日本每年平均約有1,300人死於與高溫相關的疾病。

目前，日本全國47個都道府縣中，已有37個發布了中暑警戒警報。當局強烈呼籲市民及外地遊客，應盡量避免在烈日下進行長時間的戶外活動，在室內必須妥善使用冷氣，並時刻補充水分及鹽分。資料顯示，日本有紀錄以來的最高氣溫出現於去年（2025年）8月5日，群馬縣伊勢崎市當時曾錄得攝氏41.8度的歷史極值。
 

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