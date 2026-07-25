戈迪豪國際大橋在溫莎剪綵啟用 美加就大橋收入分配爆發分歧 

美加兩國因關稅戰關係徹底決裂，火藥味更直接延燒至跨國基礎建設。連接加拿大安大略省溫莎市與美國底特律的「戈迪豪國際大橋」（Gordie Howe International Bridge），於當地周五（24日）在加拿大一側舉行剪綵儀式。然而，因兩國近期爆發激烈貿易摩擦，原定的加美聯合慶典臨時取消，改為純加拿大官員出席的場合。現場不僅未見任何美方代表，亦只演奏了加拿大國歌。美國總統特朗普隨即在社交平台強硬發文，宣布早前簽署的大橋收益分配協議「已不再有效」。

不滿加徵50%關稅 加國取消聯合慶典

這座耗資數十億美元、長2.4公里的新大橋由加拿大全資興建，連接兩國最繁忙的貨運口岸，預計於下周一（27日）正式向公眾開放。

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安省省長福特身穿紅色國家冰球衫出席儀式，強調絕不會向美方的「威脅與霸凌」退讓。 美聯社

然而，特朗普本周初突然宣布，向加拿大蜜糖、酒類等數百項特定商品加徵高達五成（50%）的懲罰性關稅，導致加方憤而取消跨國開幕儀式以示抗議。安省省長福特身穿紅色國家冰球衫出席儀式，強調安省已對新的美國關稅作好應對準備，絕不會向美方的「威脅與霸凌」退讓。

卡尼：未收回建造成本前不平分收益

除了關稅爭議，兩國對大橋的收入分配亦各執一詞。特朗普昨日發文聲稱，根據原有協議，美國將獲得大橋一半的利潤。惟加拿大總理卡尼（Mark Carney）前一日隨即強硬反駁，重申在收回大橋建造成本之前，加方絕對不會平分大橋的通行費收入。

大橋預計啟用後，將為跨境貨車司機每年節省高達85萬小時的行車時間。私家車通行費較舊有的大使橋便宜近四成，本應是兩國貿易的黃金通道，如今卻淪為美加外交衝突的新戰場。