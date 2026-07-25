白宮記協晚宴︱特朗普：勒邦占士或是種族主義者 我只喜歡支持自己的人

美國總統特朗普向來常與各界名人、媒體人及企業家公開互罵或結下樑子。籃球巨星勒邦．占士（LeBron James）日前拋下震撼彈，宣佈從洛杉磯湖人（LA Lakers）轉投費城76人（Philadelphia 76ers），在生涯末段發起最後一輪總冠軍衝刺；而特朗普隨後竟公開指稱，占士可能是個「種族主義者」。

占士三度力撐特朗普競選對手

相關新聞：白宮記者晚宴槍擊｜圖刺殺特朗普槍手 行動前持武器酒店自拍

24日，特朗普出席了因4月槍擊案取消後重新舉行的白宮記者協會晚宴。他在致辭及隨後接受提問、被問及如何評價米高．佐敦（Michael Jordan）和勒邦．占士（LeBron James）這兩位 NBA 傳奇的籃球生涯時，表示占士可能是種族主義者。



而當特朗普被問到米高．佐敦和占士誰才是「歷史最佳」。特朗普回答說：「米高．佐敦是我的朋友，我和他一起打過高爾夫球，他人真的很好。我覺得勒邦（占士）——也許他是個種族主義者，又或者他只是不喜歡特朗普。我不知道。我只喜歡支持我的人，所以我會毫不猶豫選擇米高．佐敦。」

相關新聞：特朗普化身AI醫生諷反對者：關掉假新聞祈禱喝可樂可治「反特朗普症」︱有片

在過去三屆總統選舉中，占士均公開支持與特朗普競爭的候選人，包括2016年的希拉里．克林頓（Hillary Clinton）、2020年的拜登（Joe Biden）以及2024年的賀錦麗（Kamala Harris）。

2017年，金州勇士（Golden State Warriors）球星居里（Stephen Curry）表示拒絕應邀造訪白宮後，特朗普隨即撤回對勇士全隊的邀請，占士隨後亦公開批評了特朗普這一舉動。

63歲的米高．佐敦曾於20世紀90年代帶領芝加哥公牛（Chicago Bulls）六度贏得NBA總冠軍，並五次當選聯盟最有價值球員（MVP）。

而目前41歲的占士亦手握四枚NBA總冠軍戒指，在效力克利夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）、邁阿密熱浪（Miami Heat）及洛杉磯湖人（LA Lakers）期間四度當選MVP。他既是NBA歷史得分王，也是歷史出場次數最多的球員。