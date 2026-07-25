倫敦水警艇撞西敏橋 3警員被抛落河 事故釀5人受傷

英國倫敦警察廳一艘水警艇周五在市中心泰晤士河巡邏期間，不知何故撞到西敏橋（Westminster Bridge），部分警員墮河，事故中共有5名警員受傷。這宗事故導致西敏橋交通癱瘓，西敏碼頭和地鐵站兩個出口關閉。

倫敦警察廳稱，這艘水警巡邏艇當天下午3時40分左右撞到西敏橋，3名警員被抛落河，但隨即由附近的船隻救起。警方證實，共有5名警員在事故中受傷，接受急救後被送往醫院，其中一人已出院，其餘4人傷勢嚴重，但無生命危險。

1人已出院 4警傷勢嚴重

事後多艘救援船停泊在泰晤士河的西敏碼頭，平時繁忙的西敏橋被封鎖，並清理了人員和車輛，緊急救援車輛停在附近。

目擊者稱，見到一艘橙色艇高速駛過橋底，緊隨的水警艇撞橋後發出巨響，墮河警員約10分鐘後被救起。受事件影響，西敏碼頭和地鐵站兩個出口關閉。

事故吸引大批民眾圍觀

倫敦警方表示，將對這宗事故的發生原因展開徹底調查。

現場位於英國國會大廈附近，吸引大批民眾圍觀。涉事的倫敦水警艇單位負責巡邏泰晤士河75公里的區域。