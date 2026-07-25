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美媒：波灣國家罕見報復行動 巴林科威特曾派戰機空襲伊朗

即時國際
更新時間：12:24 2026-07-25 HKT
發佈時間：12:24 2026-07-25 HKT

美國《華爾街日報》周五（24日）引述知情人士報道，巴林和科威特曾秘密派遣戰機襲擊伊朗境內目標，這是兩國首次對伊朗採取這類直接報復行動，顯示隨著美伊戰火蔓延，阿拉伯國家陷入艱難處境。

知情人士透露，巴林和科威特本月較早前空襲伊朗目標，包括無人機庫和飛彈庫等軍事設施。阿聯酋曾在戰爭初期多次襲擊伊朗，這次為巴林和科威特的空襲行動提供目標情報和防禦性空中掩護，顯示阿拉伯國家在對抗伊朗方面開始形成合作。

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科威特一個貨倉遭到伊朗空襲，火光熊熊。路透社
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科威特接壤伊拉克的邊境遭到伊朗無人機空襲後冒煙。路透社
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巴林亦成為伊朗的空襲目標。路透社
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傳獲阿聯酋提供目標情報及掩護

伊朗數周來將報復性打擊的重點放在巴林和科威特身上。這兩個波斯灣國家都駐有美軍基地。知情人士說，兩國空軍規模相對較小，配備美國和歐洲戰機，但他們不願任由伊朗持續攻擊而不必付出代價。

阿聯酋表示支持緩和中東地區緊張局勢，包括霍爾木茲海峽全面開放通行。該海峽是波灣地區石油出口的關鍵航道。阿聯酋外交部譴責針對科威特和巴林的攻擊行動，稱「完全與這些國家站在一起，重申支持一切目的在維護他們安全與穩定的措施」。

科威特否認空襲伊朗

上述報道刊出後，科威特駐美大使薩巴赫否認科威特空襲伊朗，稱科威特並未參與任何針對伊朗的軍事行動，也未允許領土被用於對任何鄰國發動進攻行動。巴林政府發言人則未回應置評請求。

巴林和科威特兩國數十年來和伊朗關係不佳，且一直是伊朗在近期這波戰事中的主要攻擊目標，如今伊朗正加強攻擊力度打擊更關鍵的基礎建設。

科威特外交部19日曾表示，伊朗鎖定科威特的發電與海水淡化廠攻擊，此舉對科威特公民構成威脅且可能導致局勢危險升溫。

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