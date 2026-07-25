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SpaceX星艦第13次試飛成功 平穩濺落印度洋 首度部署星鏈衛星

即時國際
更新時間：10:56 2026-07-25 HKT
發佈時間：10:56 2026-07-25 HKT

美國太空探索技術公司SpaceX的星艦（Starship）重型運載火箭，在當地時間周五（24日）下午成功完成第13次試飛，火箭第二級「星艦」飛船順利通過重返大氣層考驗，最終以直立姿態濺落印度洋，完成迄今最平穩的一次水面降落。這次任務也首度將20枚第3代星鏈衛星（Starlink V3）送上太空軌道，並完成部署測試。

這次試飛是最新一代星艦V3原型機的第2次試飛，也是自SpaceX6月上市以來的首次測試飛行。香港時間周六（25日）上午6時45分，高達124米的星艦從SpaceX位於德州南端的星艦基地（Starbase）升空，之後與第一級「超級重型」助推器分離，沿次軌道飛行。

星艦重型運載火箭一飛沖天。美聯社
星艦重型運載火箭一飛沖天。美聯社
這次試飛是最新一代星艦V3原型機的第2次試飛。美聯社
這次試飛是最新一代星艦V3原型機的第2次試飛。美聯社
這是星艦自SpaceX6月上市以來的首次測試飛行。美聯社
這是星艦自SpaceX6月上市以來的首次測試飛行。美聯社
馬斯克指星艦完好無損，漂浮在海上並傳送遙測數據。路透社
馬斯克指星艦完好無損，漂浮在海上並傳送遙測數據。路透社

成功確認V3世代軌道部署可行性

飛行期間，星艦釋放20枚星鏈V3衛星，這是SpaceX首度在星艦試飛中部署真正的星鏈V3衛星。這批衛星不會留在軌道，依計劃於20分鐘後再入大氣層焚毀，但已成功確認V3世代的軌道部署可行性，並全面驗證新一代通訊與軌道運算技術。此次試飛的圓滿成功，標誌著大規模衛星部署與太空雲端運算時代邁入重要里程碑。

星艦也成功在太空中重新點燃一具猛禽引擎，完成今年5月試飛時因引擎問題未能進行的測試；這項能力是未來改變軌道及執行重返操作的關鍵。

馬斯克：星艦完好無損 傳送遙測數據

飛行約1小時後，星艦飛船在接近澳洲西方印度洋海面時重新點燃引擎，從腹部朝下的姿勢翻轉至直立狀態，於香港時間上午7時50分左右以直立姿態濺落印度洋，再緩慢傾倒並漂浮海面，完成迄今最平穩的一次水面降落。

SpaceX創辦人馬斯克在X頻道上表示：「星艦完好無損，漂浮在海上並傳送遙測數據！」

助進器濺落墨西哥灣 不進行回收

至於「超級重型」助推器則在墨西哥灣附近海域實施受控濺落，不返回發射場進行回收。

SpaceX發言人胡特形容，這是星艦迄今「最柔和的濺落」，也是首次有完整星艦在降落後進入水中。他興奮表示，這是取得隔熱盾資料的夢想般情境，並高呼：「幸運的13，對星艦而言，這真是精彩絕倫的一天。」

將改裝為登月艙 用於載人登月

美國太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）也在社交平台X分享星艦升空、月球出現在背景的照片，寫道：「SpaceX知道我們要去哪裡！」NASA正等待星艦完成測試並具備軌道飛行能力，未來將把星艦改裝為登月艙，用於「阿提米絲3號」（Artemis III）載人登月任務。

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