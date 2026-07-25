紅海局勢 | 沙特聯軍空襲也門 胡塞武裝射導彈反擊沙特報復 伊朗籲鄰國居民遠離美軍基地

沙特阿拉伯主導的多國聯軍周五（24日）空襲也門荷台達省胡塞武裝軍事目標，以報復胡塞武裝近期襲擊紅海商船。空襲造成至少2人受傷。胡塞武裝周六指發射導彈，襲擊沙特阿拉伯南部城市賈讚。沙特民防部門當天向賈讚和位於紅海沿岸的延布市居民發布安全警報，數分鐘後宣布警報解除。

美國、伊朗局勢亦持續升溫，伊朗呼籲鄰國居民遠離有美軍駐守的基地。而在中東地區的美國大使館，開始提醒區內美國人離開的選擇可能會變得更加有限，又提醒他們應時刻保持警覺。

以沙特為首的多國聯軍指出，胡塞武裝襲擊紅海商船，危害國際海上航運安全。聯軍今次行動針對與胡塞武裝海上威脅直接相關的軍事目標，沒有以荷台達港為目標，荷台達港仍正常開放，機場航班運行也未受影響。

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沙特空襲也門多地，圖為也門沿岸。法新社

沙特空襲也門多地，令到紅海緊張局勢升級。法新社

也門胡塞武裝20日宣佈對沙特實施海上禁運。路透社

至少2人在空襲中受傷

聲明強調，多國聯軍將繼續採取一切必要行動保護航運安全，維護沙特國家利益；如果胡塞武裝繼續實施敵對行動，聯軍將繼續作出回應。

胡塞武裝控制的馬西拉電視台報道，沙特空襲目標是荷台達市國家電信公司設施及荷台達拉斯卡提布海軍基地。這家電視台還說，沙特軍隊襲擊了也門西海岸附近的卡馬蘭島。

該電視台指，至少2人在空襲中受傷，包括一名在荷台達市工人和一名卡馬蘭島女性。

多處冒出火光及濃煙

荷台達市居民說，空襲的劇烈爆炸聲響徹該市，火光和濃煙從市中心多個地點升起。

沙特阿拉伯通訊社報道，一艘隸屬沙特公司的船舶周五（24日）在紅海航行時遭到襲擊，船體輕微受損，無人員傷亡。在確認安全後，該船已繼續駛往目的地。

胡塞武裝本月20日宣佈對沙特實施海上禁運，並警告國際航運公司，與沙特港口開展貿易往來的船隻可能面臨軍事打擊。該組織23日稱，使用導彈和無人機在紅海襲擊2艘違反其禁運令的沙特油輪。

聯國秘書長籲局勢降級

聯合國秘書長古特雷斯周五透過發言人迪雅里克發聲明，對胡塞武裝恢復襲擊紅海商船並威脅紅海通航表示震驚，呼籲局勢立即降級。曼德海峽及附近海域通航權利及自由必須完全恢復。

聲明說，胡塞武裝襲擊商船進一步加劇地區緊張局勢並讓也門進一步深陷衝突風險。新的敵對行動將破壞也門和平前景並導致地區及域外出現嚴重的經濟、人道主義和環境後果。