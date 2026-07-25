墨西哥市長遭槍擊亡 今年1月才避過暗殺

墨西哥再有地方官員成為血腥暴力下的亡魂。墨西哥中部莫雷洛斯州（Morelos）城鎮特莫阿克（Temoac）市長拉文（Valentin Lavin），今年1月曾幸運逃過一次武裝暗殺，惟他最終仍難逃死神掌心，於近日再次遭槍手襲擊身亡。

槍手潛入大樓開槍 乘電單車逃逸

案發於周三（22日）中午，兩名武裝男子突然闖入當地一間大樓，向拉文猛烈開槍後隨即駕駛電單車逃離現場。救護人員接報後迅速趕抵現場，並將拉文送往醫院搶救，惟他在送院途中已證實無生命跡象。莫雷洛斯州政府與聯邦當局目前正全力開展搜索及檢查行動，追查涉案兇徒下落。

事發地點莫雷洛斯州鄰近首都墨西哥城，當地有多個龐大販毒集團活躍，過去屢次對墨西哥地方官員發動襲擊。

拉文遭槍手襲擊身亡。X@revistacodigo21

兩名武裝男子突然闖入當地一間大樓，向拉文猛烈開槍後隨即駕駛電單車逃離現場。X@revistacodigo21

與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）所屬左翼政黨結盟的拉文，早在今年1月31日已曾遭逢暗殺。當時他與妻子乘坐一輛休旅車，在路旁一座加油站遭武裝槍手襲擊。由於當時身旁沒有隨扈保護，拉文臀部被子彈擦傷，事後曾決定暫時離職休養，未料半年後再次遇襲竟殞命。

據了解，拉文生前正面臨多項指控與司法調查，其身邊親信亦被指與犯罪集團有密切聯繫。其中，曾任市政府財政主管的拉文岳母，更曾於2024年及2025年兩度被捕，檢方指控她涉嫌擔任當地一個犯罪組織的首腦。

毒品暴力猖獗 辛鮑姆上台後14名市長遭襲殺

據當地官方數據顯示，自2006年墨西哥毒品相關暴力事件激增以來，全國已有近100名市長遭槍殺身亡。自辛鮑姆政府於2024年10月上台至今，短短時間內已有14名市長遇害，當中3人於2026年遭殺害。

最近一次轟動國際的案件發生於去年11月，米卻肯州（Michoacan）市長曼索（Carlos Manzo）在亡靈節慶祝活動期間遭槍手當街槍殺身亡，事件當時震驚全國，亦反映出墨西哥地方政客面臨的極端安全威脅。