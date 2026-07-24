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英王室專家：查理斯與威廉爆心結 批愛子「自以為是」

即時國際
更新時間：13:50 2026-07-24 HKT
發佈時間：13:50 2026-07-24 HKT

英國王室近年風波不斷，除了哈里王子與王室決裂備受關注外，如今傳出英王查理斯三世與王儲威廉王子之間的父子關係，其實並非外界想像中融洽。多位王室專家透露，父子倆曾因理念不同發生摩擦，其中威廉更被形容「總認為自己最懂」。

根據Page Six報道，王室傳記作家維克斯（Hugo Vickers）表示，威廉最大的問題就是「總認為自己最懂」。而王室作家喬布森（Robert Jobson）也指出，查理斯與威廉幾年前確實曾出現意見分歧與摩擦，不過雙方都明白，身為現任國王與未來國王，必須攜手合作，因為查理斯現在所做的每一項重大決策，都將影響威廉日後的統治。

查理斯與威廉之間的父子關係，傳出並非外界想像中融洽。路透社
查理斯與威廉之間的父子關係，傳出並非外界想像中融洽。路透社
英國王室近年風波不斷。路透社
英國王室近年風波不斷。路透社
多位王室專家透露，查理斯與威廉父子倆曾因理念不同發生摩擦。路透社
多位王室專家透露，查理斯與威廉父子倆曾因理念不同發生摩擦。路透社

消息人士透露，雖然父子關係曾被形容為「永無止境的角力」，但2人目前仍維持禮貌互動，並共同為王位交接做準備。

父子關係比過去更緊密

王室專家邁耶斯（Russell Myers）在新書《威廉與凱薩琳：君主制的新時代：內幕故事》（William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story）中指出，哈里與梅根退出王室，以及安德魯王子因與已故富豪愛潑斯坦的關係爆發醜聞，反而讓查理斯與威廉站在同一陣線，父子關係比過去更加緊密。

報道指出，威廉也曾參與決定撤除安德魯王子的王室頭銜。

查理斯同樣深愛2子

一名消息人士表示，查理斯同樣深愛威廉與哈里，但歷經連串家族危機後，他與威廉的關係反而更加穩固。

喬布森也認為，身為王位第一順位繼承人，威廉如今已站在與哈里完全不同的位置，兄弟倆對王室的角色與未來方向有著不同看法。

傳威廉沒打算與哈里和解

喬布森直言，威廉沒有打算與哈里和解，「他的立場已經非常明確，2人如今走的是不同的人生道路。」

至於外界批評威廉「自以為是」，維克斯則持不同看法。他認為，這種堅持己見的個性，未必是缺點，反而可能成為未來治國的重要特質，「我們應該給他一個機會，也許他會成為一位非常出色的國王。」
 

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