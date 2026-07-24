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美政府推動紐約賓州車站改名 或命名「特朗普車站」

即時國際
更新時間：10:25 2026-07-24 HKT
發佈時間：10:25 2026-07-24 HKT

美國總統特朗普的名字，可能出現在家鄉紐約最知名的交通地標上。事緣特朗普政府本周敦促國會議員，在推動耗資約80億美元（625.5億港元）改造計畫之際，考慮替紐約賓夕法尼亞車站（簡稱賓州車站、Penn Station）改名。

特朗普第二度入主白宮後，正積極透過公共建設鞏固政治遺產，包括興建一座規模龐大的白宮新宴會廳、一座凱旋門，以及未能成功改名的甘迺迪中心。本月較早前，佛州棕櫚灘機場（Palm Beach）也已改名為「特朗普總統國際機場」（President Donald J. Trump International Airport）。

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佛州棕櫚灘國際機場易名 新名為特朗普總統國際機場

賓州車站名稱源自已停業的賓夕法尼亞鐵路公司。路透社
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賓州車站是紐約最知名的交通地標。路透社
賓州車站是紐約最知名的交通地標。路透社
特朗普政府正尋求批准賓州車站翻修。路透社
特朗普政府正尋求批准賓州車站翻修。路透社

特朗普：車站以另一個州命名不合理

運輸部長達菲22日致函國會，尋求批准賓州車站翻修及其他重大交通建設經費，但未明確說明新站名。

不過，達菲過去曾公開表示，若將車站命名為「特朗普車站」，聽起來相當不錯；白宮發言人萊維特早前被問及此事時，也回應「為什麼不呢？」

特朗普則稱，賓州車站改名構想並非由他提出，是紐約州民主黨參議員舒默及部分工會領袖率先提議。他也說，賓州車站以另一個州命名並不合理，「我熱愛賓州，但它是紐約的直接競爭對手，而且正在『搶走紐約的飯碗！』」

改名構想引發反彈

不過，改名構想引發反彈。曼哈頓民主黨籍眾議員納德勒批評，特朗普政府正試圖接管賓州車站，不能讓紐約納稅人為特朗普的「虛榮工程」埋單。當地運輸倡議團體也表示，車站改造應聚焦改善服務與節省成本，而非打造個人紀念碑。

賓州車站名稱源自已停業的賓夕法尼亞鐵路公司（Pennsylvania Railroad）。原始車站於1910年啟用，以雄偉列柱及寬敞大廳聞名，但1963年遭拆除，原址改建為麥迪遜廣場花園，乘客此後只能在地下狹窄通道及昏暗月台間穿梭。最新改造構想擬恢復古典建築風格，部分示意圖甚至出現川普徽章與姓名。
 

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