4共和黨人倒戈 美眾議院通過限制特朗普對伊朗動武 參議院翻盤

由共和黨主導的美國眾議院周四通過1項限制總統戰爭權力法案，要求總統特朗普停止對伊朗的軍事行動，除非他獲得國會批准；但數小時後，參議院否決了一項類似的決議案。眾議院和參議院均多次就限制總統戰爭權力法案進行表決，這是眾議院第2次通過相關法案。

第2次通過限制總統戰爭權力法案

眾議院以214票贊成、208票反對通過上述戰爭權力決議案，是國會對特朗普的最新一次斥責。共4名共和黨人倒戈加入民主黨陣營給予支持。

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華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕爾（中）提出眾院版本決議案。路透社

決議案要求特朗普停止對伊朗的軍事行動。美聯社

美國眾院要求特朗普停止出兵伊朗。路透社

不過，在眾議院表決幾小時後，參議院便以49票對47票，否決了參院版本的戰爭權力決議案。1名共和黨議員加入民主黨陣營投票贊成，1名民主黨議員加入共和黨陣營投票反對。

要求特朗普停止軍事行動

眾院版本決議案由民主黨籍的華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）提出，要求特朗普撤出美軍、停止對伊朗發起敵對行動，除非獲得國會授權。

然而此舉實質上僅具象徵意義。近月，美國國會議員曾多次通過類似決議，仍未能讓戰事停止。

倒戈支持決議案的4名共和黨籍眾議員，分別是密歇根州的巴雷特（Tom Barrett）、賓州的菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）、俄亥俄州的戴維森（Warren Davidson），以及肯塔基州的馬西（Thomas Massie）。

很少美國人認為值得一戰

白宮發聲明說：「總統擁有憲法賦予的權力，保衛美國和美國公民免受伊朗帶來的威脅。」

但參議院民主黨領袖舒默表示：「如果特朗普不願聽從美國民眾意見結束戰爭，那就讓國會來結束戰爭。」

根據最新民調，大多數美國人不贊同特朗普處理伊朗局勢的方式。《華盛頓郵報》7月發表的一項民調發現，很少美國人認為伊朗戰爭值得一戰，且大多數人對美國在伊朗的軍事行動及結束戰爭的談判能否阻止伊朗發展核武並無信心。

