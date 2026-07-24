南韓SK掌門「世紀離婚案」宣判 須向前妻分割逾50億身家

南韓SK集團會長崔泰源與前總統盧泰愚之女盧素英的離婚案，周五（24日）迎來關鍵裁決。首爾高等法院家事審判第一庭裁定，崔泰源須向前妻分割9440億韓元（約50.5億元港幣）財產，惟審判庭今日宣判時未有在法庭上口頭闡明判決理由，但外界認為，考慮到財產分割數額，法院可能將崔泰源持有的SK股份視為財產分割對象。

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官司纏訟近十年

首爾高等法院判決表示，9,440億韓元的分配金額，是基於盧素英取得三分之一、崔泰源保留三分之二的資產分配比例，並符合最高法院裁決方向。

現年65歲的崔泰源與南韓前總統盧泰愚之女盧素英於1988年結婚，育有三名子女。崔泰源於2015年公開承認婚外情及育有一女，並於2017年提出離婚調解申請。盧素英於2019年提出離婚反訴，要求取得崔泰源所持SK集團控股公司 SK Inc. 的股份，並在審訊期間將訴求提高至50%。

案件此前經歷多輪訴訟及上訴，一審法庭於2022年12月判處崔泰源支付1億韓元精神損害撫慰金及665億韓元財產分割；二審法庭於2024年5月改判崔泰源支付20億韓元精神損害撫慰金，以及1.3808萬億韓元（約73.9億港元）財產分割；去年10月，大法院（最高法院）裁定將財產分割部分發回二審重申，但判決准許雙方離婚。

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AI熱潮推高身家

自2025年初以來，隨著人工智能（AI）熱潮發展，SK集團旗下記憶晶片大廠SK海力士（SK Hynix）的股價已有約9倍漲幅，崔泰源作為集團掌門人，個人身家更一度暴漲至約50億美元（約392億港元）。對此，盧素英主張，其父早年曾對SK集團成長作出財務貢獻，全球AI熱潮推升記憶晶片公司SK海力士及SK集團價值，法院應按最新市值計算。若按盧素英的估算，相關財產分配金額或達數十億美元。

但首爾高等法院認為，相關股份應按上訴法院於2024年完成聆訊時的價值計算，而非採用AI熱潮推高後的2026年估值。今次二審重審就財產分割金額作出重新裁決，為這宗歷時近十年的「世紀離婚案」劃上階段性句號。