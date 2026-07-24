南韓SK掌門「世紀離婚案」今裁決 前妻或分得10億美元

南韓SK集團會長崔泰源與前總統盧泰愚之女盧素英的離婚案，今日（24日）會迎來關鍵裁決。首爾高等法院將重新裁定這對前夫妻的財產分割方式，案件牽涉崔泰源目前約50億美元（約392億港元）的個人身家。這宗被韓媒稱為「世紀離婚」的案件，交織婚外情、巨額財產爭議，如同韓劇吸引民眾注視。適逢人工智能（AI）狂潮推高旗下SK海力士的股價，令分產金額更受關注。

相關新聞：李在明：推動南韓邁向「超級差距」產業強國 半導體AI乃重中之重

SK集團65歲掌門人崔泰源近年盡享AI熱潮帶來的龐大紅利，自2025年初以來，SK海力士股價已有約9倍漲幅，崔泰源的身家暴升逾倍。其持續十年的離婚官司今日迎來高潮，屆時上訴法院法官小組將裁定如何將他目前約50億美元（約392億港元）財產，與前妻盧素英作出分配。

崔泰源2015年公開承認與一名女子發展婚外情，與對方育有一女，稱與盧素英27年的婚姻已無法挽救。盧素英2019年提出離婚反訴時，要求取得崔泰源所持SK集團控股公司SK Inc.股份的42.29%，其後在審訊期間把要求提高至50%。最高法院後來確認兩人離婚，但將財產分割部分發回重審。目前案件焦點在於估值應採哪一時間點。

盧素英主張，全球AI熱潮推升記憶晶片公司SK海力士及SK集團價值，法院應按最新市值計算。有離婚律師估計，盧素英最終可能分得10億美元。