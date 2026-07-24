伊朗局勢｜胡塞武裝襲沙特兩油輪 特朗普警告將嚴懲伊朗

在美國和伊朗持續互相攻擊之際，德黑蘭支持的也門叛軍「胡塞武裝」周三（23日）在紅海襲擊兩艘沙特阿拉伯油輪，於中東延燒的美伊戰火中開闢新戰線。美國總統特朗普（Donald Trump）警告，若胡塞武裝再襲沙特船隻，美國將對伊朗及胡塞武裝施以「重大軍事懲罰」。《華爾街日報》報道，美國正在向中東大舉增派部隊、醫務人員和武器裝備，為特朗普提供「更有力的軍事選項」。

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也門胡塞武裝7月20日宣布對沙特阿拉伯實施海上封鎖。由於能源要道霍爾木茲海峽已被伊朗封鎖，沙特只能依靠通往紅海的線路將數百萬桶石油輸送到市場，胡塞武裝此舉對全球石油供應和貿易構成威脅。胡塞武裝周三稱，他們對兩艘「違反封鎖措施」的沙特油輪「恩塞利亞號」和「萊拉號」，發射彈道導彈、巡航導彈和無人機，「精確命中目標」，導致兩艘油輪起火，並稱這次打擊逼使「近10艘船隻折返」。沙特通訊社昨日報道，「恩塞利亞號」在紅海航行時遇襲，船頭起火，船員均安全。

特朗普威脅追究伊朗

英國海上貿易行動辦公室發通報說，收到一艘油輪船長的遇襲報告，指該船遭「不明發射物」擊中後起火，船員正在滅火。事發地點位於沙特海濱城鎮舒蓋格西南約70海里處。

一名美國官員稱，伊朗希望利用胡塞武裝在紅海開闢新戰線。周三多艘航經紅海的商船改變航線，避免通過曼德海峽。處於胡塞武裝控制範圍內的曼德海峽是連接紅海與亞丁灣的「咽喉」，連通大西洋、地中海和印度洋。

特朗普昨日警告，若胡塞武裝再襲沙特船隻，美國將追究伊朗責任，並對伊朗及胡塞武裝施以「重大軍事懲罰」。特朗普周三也說，從現在起，伊朗每次在霍爾木茲海峽向船隻開火，美國就轟炸並摧毀一座伊朗橋樑或發電廠。

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傳美國已部署特種作戰部隊

《華爾街日報》援引知情人士的話報道，美國正在向中東地區增派部隊、醫務人員和武器裝備，以便為特朗普提供「更有力的軍事選項」。 報道指美國近日已通過運輸機將特種作戰部隊部署至中東，還在中東各地部署多支戰鬥機中隊。位於美國和英國基地的轟炸機也處於高度戒備，可隨時投入戰鬥。

外界普遍認為，這些戰機可能會進駐約旦和以色列。 美國官員說，超過150名醫務人員近日抵達德國蘭施圖爾地區醫療中心。該中心是救治中東戰事中美軍傷員的主要場所。《華爾街日報》認為，這些準備工作是「特朗普考慮升級戰事的最新跡象」。 報道說，增兵有可能是為了讓特朗普擁有更多打擊胡塞武裝的能力。

