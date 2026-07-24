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特朗普：習近平9月24日訪美 將商討人工智能議題

即時國際
更新時間：03:58 2026-07-24 HKT
發佈時間：03:58 2026-07-24 HKT

美國總統特朗普周三（23日）表示，中國國家主席習近平將於9月24日訪問美國，雙方屆時將就人工智能（AI）發展及相關議題交換意見。白宮同日表示，美方預料特朗普將在與習近平的任何會談中，提出對中國企業涉嫌透過「蒸餾」（distillation）方式獲取美國人工智能技術的關注。她又稱，維持美國在AI領域的領先地位，是特朗普政府的重要政策目標。

白宮：若舉行習特會將提出「蒸餾」技術憂慮

路透社報道，特朗普23日在美國環境保護署（EPA）總部發表演說時，主動談及習近平訪美安排。

特朗普表示：「習近平主席將於9月24日來訪。我上次在北京的時候，我們談到人工智能，我們還會再次談到它。」

萊維特表示，人工智能技術安全及知識產權保護，是特朗普政府高度重視的議題。美聯社
萊維特表示，人工智能技術安全及知識產權保護，是特朗普政府高度重視的議題。美聯社
特朗普稱習近平將於9月24日訪問美國，並指他屆時將與對方討論人工智能（AI）議題。路透社
特朗普稱習近平將於9月24日訪問美國，並指他屆時將與對方討論人工智能（AI）議題。路透社

若行程落實，將是特朗普重返白宮後，首次在美國接待習近平，亦是中美兩國元首繼早前北京會晤後再次舉行面對面會談。預料經貿、科技、人工智能、國家安全及地區局勢等議題，將成為焦點。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）同日較早前在例行記者會上，被問及有關中國企業涉嫌利用「蒸餾」技術，取得美國人工智能模型能力的指控時表示，預計特朗普若與習近平會晤，將提出美方的相關憂慮。

萊維特表示，人工智能技術安全及知識產權保護，是特朗普政府高度重視的議題，華府一直密切關注相關發展，並將繼續採取措施，確保美國在全球人工智能競爭中保持領先優勢。

她說，美國政府會持續監察中國AI產業發展，以及可能涉及侵犯知識產權的行為。

美財長稱調查中國AI模型　不排除實施制裁

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本月21日表示，美國政府正調查部分中國人工智能模型，是否涉及竊取美國企業知識產權。

他表示，待完成調查後，若證實存在侵權或非法取得技術等情況，美方將考慮實施制裁，以保障美國企業的技術優勢及知識產權。

白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios於22日亦公開指控，中國人工智能企業「月之暗面」（Moonshot AI）在開發最新大型語言模型Kimi K3期間，涉嫌利用「蒸餾」技術，取得美國人工智能公司Anthropic旗下先進大型語言模型Fable的技術成果。

所謂「蒸餾」（Model Distillation），是人工智能領域常見的模型訓練方法，透過以大型模型作為教師模型（Teacher Model），協助較小型模型學習其輸出能力，以提升訓練效率。不過，美國政府及部分科技企業近月指控，有個別企業涉嫌違反服務條款，未經授權利用美國AI模型進行蒸餾訓練，涉及知識產權及國家安全問題。

 

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