美參院通過收緊中國汽車限制法案 平治恐被美國禁售
發佈時間：03:39 2026-07-24 HKT
美國參議院商務委員會周三（22日）通過一項跨黨派法案，擬將拜登政府限制中國汽車進入美國市場的行政措施正式寫入法例，並新增股權限制條款，禁止中國實體持股超過15%的汽車生產商在美國銷售汽車。由於德國豪華車廠平治（Mercedes-Benz）近20%股份由中資透過被動投資持有，法案一旦按現有版本獲得通過，平治亦可能受到波及。
議員倡修例 免誤中副車
提出修訂建議的參議院商務委員會主席、共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，立法原意並非針對平治，認為在法案正式成為法律前，有必要修改相關條文，以免誤傷企業。
有關法案由共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）及民主黨參議員絲拉金（Elissa Slotkin）共同提出，主要目的是把拜登政府限制中國汽車及相關技術進入美國市場的措施法典化，防止日後行政命令遭撤銷。
根據法案內容，除維持禁止中國汽車製造商在美國銷售乘用車外，更加入股權限制，規定中國實體持股超過15%的汽車企業，不得在美國市場出售汽車。
克魯茲指出，平治目前約有近20%股份由中資透過被動投資持有，因此在現行條文下亦可能被列入禁售範圍。他強調，國會議員並無意禁止平治在美國銷售，認為有關條文需要作出修訂，以免盟友企業受到牽連。
提案議員：平治可調整股權或申請豁免
法案共同提案人莫雷諾則表示，即使法案獲得通過，平治仍有充足時間調整安排。他指出，公司可在2030年前透過重組股權結構，令中資持股比例符合規定，若有特殊需要，亦可向當局申請豁免。
莫雷諾強調，法案目的並非針對個別車廠，而是「防止中國透過汽車產業削弱美國製造業競爭力」。他說：「這項法案是為了防止美國工業基礎遭到絕對、全面及徹底的摧毀。」
克魯茲質疑通用借法案打擊平治
克魯茲同時質疑，美國汽車巨頭通用汽車（General Motors）一直積極推動法案，目的可能是藉法例把平治排除於美國市場之外，提升旗下豪華品牌凱迪拉克（Cadillac）的競爭優勢。
莫雷諾則反駁，通用近年已承諾將部分中國生產線遷回美國，例如計劃由2028年型號開始，把別克（Buick）Envision中型SUV生產由中國轉回美國；福特（Ford）亦同意把豪華品牌林肯（Lincoln）部分中國生產線遷返美國。他形容，這反映法案已成功推動製造業回流，「是一個巨大勝利」。
平治：支持國安立法 盼不影響正常營運
對於法案進展，通用汽車回應表示，法案並非針對任何個別汽車生產商，公司支持任何有助保護及提升美國汽車製造能力，以及增強全球競爭力的政策。
平治則表示，公司一直在美國擁有廣泛投資及生產業務，亦支持保障美國國家安全的相關立法，但希望最終法例能兼顧企業正常營運，確保不會對公司的美國業務造成不必要影響。
分析指出，美國近年持續以國家安全為由，加強限制中國汽車及智能汽車技術進入當地市場。若法案最終獲參眾兩院通過並由總統簽署生效，除中國車企外，部分與中資有較深股權聯繫的海外汽車品牌，亦可能需要重新調整股權架構或供應鏈部署，以符合美方最新規定。