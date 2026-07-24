美參院通過收緊中國汽車限制法案　平治恐被美國禁售

美國參議院商務委員會周三（22日）通過一項跨黨派法案，擬將拜登政府限制中國汽車進入美國市場的行政措施正式寫入法例，並新增股權限制條款，禁止中國實體持股超過15%的汽車生產商在美國銷售汽車。由於德國豪華車廠平治（Mercedes-Benz）近20%股份由中資透過被動投資持有，法案一旦按現有版本獲得通過，平治亦可能受到波及。

議員倡修例 免誤中副車

提出修訂建議的參議院商務委員會主席、共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，立法原意並非針對平治，認為在法案正式成為法律前，有必要修改相關條文，以免誤傷企業。

有關法案由共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）及民主黨參議員絲拉金（Elissa Slotkin）共同提出，主要目的是把拜登政府限制中國汽車及相關技術進入美國市場的措施法典化，防止日後行政命令遭撤銷。

根據法案內容，除維持禁止中國汽車製造商在美國銷售乘用車外，更加入股權限制，規定中國實體持股超過15%的汽車企業，不得在美國市場出售汽車。

克魯茲指出，平治目前約有近20%股份由中資透過被動投資持有，因此在現行條文下亦可能被列入禁售範圍。他強調，國會議員並無意禁止平治在美國銷售，認為有關條文需要作出修訂，以免盟友企業受到牽連。

提案議員：平治可調整股權或申請豁免

法案共同提案人莫雷諾則表示，即使法案獲得通過，平治仍有充足時間調整安排。他指出，公司可在2030年前透過重組股權結構，令中資持股比例符合規定，若有特殊需要，亦可向當局申請豁免。