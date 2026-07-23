澳洲婦極罕誕同卵四胞胎 機率僅1500萬分之一 醫生：難以置信

澳洲昆士蘭州一名34歲女子本月14日，在布里斯班皇家婦女醫院（Royal Brisbane and Women’s Hospital）誕下自然受孕的同卵四胞胎女嬰。4名胎兒由同一枚受精卵分裂而成，並共用一個胎盤，醫生形容情況極為罕見，估計出現機率僅約1500萬分之一，相信更是澳洲首宗同類個案。

4女嬰共用一個胎盤罕見 家庭籌款購十座位汽車

四胞胎母親名為納阿莫阿納（Jenitar Sau Na’amoana），與丈夫喬瑟姆（Jortham）原本已育有4名年齡介乎1歲至10歲的孩子，兩人亦未有計劃再添新成員。當得悉今次懷上四胞胎時，夫婦均感到「非常驚訝」，一家人口亦由6人驟增至10人。

4名女嬰分別名為艾米莉（Emily）、哈麗特（Harriet）、亞歷克莎（Alexa）及凱瑟琳（Catherine）。她們在母親懷孕28周零4天時，經剖腹生產出生，體重介乎1,025克至1,151克。院方為手術安排約20名醫護人員，包括產科醫生、麻醉科人員、助產士及4支初生嬰兒醫療團隊，分別照顧每名嬰兒。

主診醫生、母胎醫學專家本多爾（Alexa Bendall）表示，同卵四胞胎是由一枚受精卵在早期發育階段分裂成4個胚胎，估計每1,500萬次懷孕才可能出現一次；至於4個胎兒共用同一胎盤，她更形容是「前所未聞」，相信澳洲過往從未出現，全球可能亦只有極少數病例。

本多爾指出，共用胎盤的多胞胎妊娠風險極高，胎兒可能因胎盤血管相連及血流不均，出現發育受限或其他嚴重併發症，孕婦亦面對早產、流產及大量出血等風險。醫療團隊由納阿莫阿納懷孕約10周起密切監察，每兩周為她進行掃描，至25周時因子宮頸縮短、早產風險增加，安排她入院留醫。

本多爾讚揚納阿莫阿納自懷孕初期起一直沉着面對，並成功避過多項可能發生的併發症。她表示，醫療團隊原本以懷孕能維持至28周為重要目標，最終4名嬰兒均健康出生，結果「令人難以置信」，可算奇蹟。

納阿莫阿納在手術期間曾有少量失血，但情況不算嚴重，目前恢復良好。4名女嬰由於早產，現仍在醫院的新生兒深切治療部接受照顧，等待長大及體重增加後才可出院，院方指她們目前狀況非常理想，長遠發展前景亦良好。

其中一名女嬰取名亞歷克莎，以向主診醫生本多爾致敬。本多爾表示，獲家人以自己的名字為女嬰命名，是一份「美麗的心意」，她亦對能參與這段罕見而珍貴的生產歷程感到榮幸。

隨着家庭一夜之間增至8名子女，納阿莫阿納夫婦亦面對龐大的生活及交通壓力，兩人已在網上發起籌款，希望購買一輛至少有10至12個座位的汽車，並支付嬰兒用品、醫療、交通及日常生活開支。籌款一度已超過3.7萬澳元（約20萬港元），其後在事件廣泛報道後繼續上升，獲不少民眾留言祝福及捐款支持。

