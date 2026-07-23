Kimi K3｜白宮：月之暗面竊取美國AI模型 中方：停止詆毀抹黑

中美人工智能（AI）競爭再度升溫。美國白宮科技政策辦公室主任兼總統科技顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）周三（22日）公開指控，中國人工智能企業月之暗面（Moonshot AI）在開發最新大型語言模型Kimi K3期間，透過「AI蒸餾」（AI Distillation）技術，竊取美國AI公司Anthropic最先進大型語言模型Fable的技術成果，並涉嫌違規取得搭載英偉達（Nvidia，又譯輝達）GB300晶片的伺服器，在泰國用作訓練AI模型。對此，中國駐美大使館回應指，克拉齊奧斯的言論完全沒有根據，美方應尊重事實、摒棄偏見，停止詆毀抹黑。

美稱透過「AI蒸餾」取得Fable技術 月之暗面暫未回應

克拉齊奧斯在社交平台X發文表示：「我們掌握資訊顯示，月之暗面利用Anthropic的Fable模型進行蒸餾，以開發K3模型。」他又指，月之暗面建立了一套內部平台，大規模針對美國AI模型進行秘密蒸餾，並可不斷切換不同方式存取模型，以避開偵測。

白宮指控月之暗面Kimi K3竊取Anthropic技術，中美AI競爭再度升溫。路透社

7月17日，在上海舉行的世界人工智慧大會上，參觀者在登月科技Kimi K3展位前駐足。美聯社

7月17日，在上海舉行的世界人工智慧大會上，參觀者在登月科技Kimi K3展位前駐足。美聯社

他形容，有關行為屬於「大規模、秘密進行的工業級蒸餾」，目的是竊取美國專有技術及削弱美國科研，「這是不可接受的」。他同時聲稱，月之暗面已取得配備GB300晶片的伺服器，並曾在泰國使用，相信是用來訓練旗下AI模型。

根據路透社取得的一份美國外交電報，美國國務院早於今年4月要求全球各地外交人員，提高外界對中國AI企業涉嫌廣泛竊取美國人工智能實驗室知識產權的關注，其中包括月之暗面。

所謂「AI蒸餾」，是指利用性能較強的大型AI模型輸出結果，訓練另一個模型，從而以較低成本建立具備相近能力的新系統。這項技術本身屬AI業界常見方法，但美方認為，若未經模型擁有人授權，大規模利用專有模型輸出進行訓練，便可能涉及侵犯知識產權。

克拉齊奧斯稱，美國支持合法的AI蒸餾技術，以建立更小型、更高效率的模型，但若屬秘密、大規模及針對專有模型的工業化蒸餾，便已超越合理範圍。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前亦曾表示，美國政府正調查中國AI企業是否存在透過「AI蒸餾」竊取知識產權的情況，若證實違規，不排除採取制裁措施，包括列入出口管制或限制商業往來。

除了知識產權爭議外，美方另一項指控涉及高端AI晶片出口管制。據彭博社早前報道，美國目前僅有限度容許部分英偉達H200晶片出口，但性能更高、屬Blackwell架構的GB300系列，仍屬出口限制產品。若月之暗面確曾取得有關設備，並在海外部署，將可能涉及規避美國出口管制。

月之暗面上周正式發布Kimi K3，擁有2.8萬億（2.8 trillion）參數，公司形容為全球最大開放權重（Open-weight）AI模型之一，並指整體性能已接近Anthropic旗下前沿模型Fable。Kimi K3推出後迅速引起全球AI界關注，被不少業界人士形容為繼DeepSeek之後，中國開源AI的另一重大突破。

值得留意的是，克拉齊奧斯並未公開提出支持有關指控的技術證據，月之暗面截至目前亦未有公開回應相關指控。

中方回應

中國駐美大使館回應指，克拉齊奧斯的言論完全沒有根據，強調中國尊重知識產權保護，美方應尊重事實、摒棄偏見，停止詆毀抹黑中國人工智能產業發展成就。

中國外交部發言人林劍表示，中國人工智能的發展既是推動高水平科技自立自強的成果，也得益於中國始終秉持共商、共建、共享理念。各國應當秉持以人為本、向上向善的理念，推動人工智能開放、包容、普惠、向善發展，更好地服務人類文明進步和國際社會的共同福祉。他強調，中方一貫反對將科技經貿問題政治化、工具化，這種行徑只會干擾全球人工智能的發展進程，不符合任何一方的利益。