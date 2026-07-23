Instagram三日內第二度「死機」　全球用戶投訴訊息無法收發　

Meta旗下社交平台Instagram周三（22日）晚間再度出現大規模服務異常，不少用戶在Threads及其他社交平台表示，Instagram私訊功能突然失靈，訊息無法傳送或接收，部分人亦遇到程式無法連接伺服器、登入失敗及網頁版無法使用等問題。 有台灣媒體報道，截至晚間11時30左右依然有網友回報其IG仍處於故障中。《星島頭條》記者晚上11時30分後測試使用Instagram服務，結果顯示收發訊息等一切功能似已回復到正常狀態。

Downdetector亞洲晚間9時起回報急升 部分人無法登入及連接伺服器

根據網絡服務監察網站Downdetector的數據，亞洲部分地區於當地時間晚上9時左右開始出現大量故障回報，投訴數字其後持續上升。用戶反映，點擊傳送訊息後長時間沒有反應，部分訊息顯示傳送失敗，亦有人無法載入以往的對話紀錄。

不少網民隨即轉到Meta另一平台Threads查詢，發現並非個別手機、網絡或帳戶問題。有用戶表示，重新啟動程式、切換WiFi與流動數據，甚至登出後重新登入，仍無法恢復私訊功能。

歐美同服務中斷 Facebook亦遭殃

英國傳媒報道，Instagram及Facebook同日亦在歐美地區出現服務中斷，Downdetector一度錄得數以千計投訴。Facebook用戶主要反映無法登入、帳戶保持連線困難，以及網頁版服務失靈；Instagram的問題則集中於應用程式及伺服器連接。

今次已是Meta旗下平台短短3日內第二度發生較大規模故障。Instagram、Facebook及Messenger周日（19日）亦曾出現全球性異常，數千名用戶無法登入、載入動態消息或使用部分主要功能。路透社報道，當日故障同時影響流動應用程式及網頁版，Meta未有即時公布肇因。

周日故障期間，部分Facebook用戶登入時曾收到「帳戶因網站問題暫時無法使用」的提示；Instagram則錄得近2,000宗故障報告，主要涉及應用程式、動態消息及發帖功能。服務其後在數小時內陸續恢復。

至於周三的最新故障，第三方網站亦偵測到Instagram服務異常。其中Down for Everyone or Just Me一度顯示，Instagram的問題已持續數小時；不過，不同地區的受影響程度並不一致，部分用戶仍可正常瀏覽帖文及限時動態，只有私訊功能出現問題。

Meta官方服務狀態網站目前未顯示旗下商業產品出現廣泛故障，但該網站主要監察廣告管理、商業套件及購物等企業服務，未必全面反映一般Instagram用戶的私訊及登入情況。

官方暫未交代原因

截至目前，Meta尚未就今次Instagram故障正式說明原因，亦未公布受影響地區、用戶人數及預計修復時間。由於Instagram、Facebook、Messenger及Threads共用部分技術基建，單一系統故障有時可能同時波及多個平台，但今次是否屬同一原因仍有待官方確認。

用戶如遇到訊息無法傳送，可先避免重複刪除程式或更改密碼，以免在服務恢復後產生登入問題；亦可嘗試使用網頁版或稍後再次登入。不過，若故障源於Meta伺服器，用戶端一般無法自行解決，只能等待平台修復。