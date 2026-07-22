Tokyo Cool Biz︱東京上班族穿短褲惹「腿毛騷擾」爭議 男士為尊重禮儀脫腳毛

日本男士上班族傳統都會穿上筆挺裇衫西褲。面對夏天氣溫不斷攀升，越來越多日本男性在職場改穿短褲。東京都政府正積極推動企業員工捨棄傳統的西裝與領帶，改穿T恤、運動鞋及短褲等更休閒的服飾。東京都知事小池百合子於今年四月推行「Tokyo Cool Biz」（東京クールビズ），旨在擴大降溫倡議。不過措施卻引起不同社會問題，包括上班族間出現所謂「腿毛騷擾」的爭議。

日本高溫日子數量每年都不斷增加中。路透社

日本高溫日子數量每年都不斷增加中。路透社

新政策實施四個月褒貶不一

英國廣播公司（BBC）報道，這項允許在辦公室穿短褲的新政策在實施近四個月後，評價卻非一面倒。部分人對放寬服裝規定表示讚賞，認為有助更舒適地工作；但亦有聲音指出，政策對女性不公平，因為女性在露出腿部時仍被社會期望穿著絲襪。部份女性更將這種經歷形容為「腿毛騷擾」，網上甚至出現「スネハラ」一詞，形容被迫看見同事腿毛所帶來的不適。



東京都政府環境局官員渡邊昇（Noboru Watanabe）表示：「我們希望在酷熱天氣下為民眾提供更多選擇，而非規定他們穿甚麼。只要工作服飾不冒犯他人，就不會有問題。」

調查：46%受訪者贊成穿短褲上班

報道指，當地一間名為Gorilla Clinic的診所於六月進行的調查顯示，有53.5%的受訪者反對夏季穿短褲上班，贊成者佔46.5%。調查指出，無論男女，反對在辦公室穿短褲的主要原因均出於對體型及體毛的擔憂。該診所表示，女性反對的比例明顯高於男性，反映女性可能更抗拒看到男同事赤裸的雙腿。



近年來，越來越多日本上班族（尤其是初創及科技公司員工）開始穿著休閒服飾。雖然今年東京都政府的建議讓這種穿著在社會上更具認受性，但仍有部分男性對自己的腿毛感到不自在。Gorilla Clinic院長船津昭文指出，越來越多男顧客光顧診所不僅是為了美容，更是將其視為「穿短褲時的社會禮儀」。他認為，由於女性傾向覺得「男性應減少腿毛」，促使部分男性尋求激光脫毛療程，以免冒犯身邊的人。

