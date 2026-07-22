俄烏戰爭｜澤連斯基解僱烏軍總司令 基輔爆示威要求前國防長復職

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周二（22日）宣布，解除武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）的職務，並任命聯合部隊司令德拉帕特（Mykhailo Drapatyi）接任。是次人事變動正值首都基輔及烏克蘭多地爆發大規模抗議活動，示威者要求撤換瑟爾斯基，並恢復早前被解職的前國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）之職務。

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遭批破壞國防改革

澤連斯基表示，現年44歲的新任總司令德拉帕特將與代理國防部長赫馬拉（Yevhenii Khmara）合作，共同更新防衛計劃，重點包括推動軍隊改革及提升防空能力。據悉，現年60歲的瑟爾斯基，自2024年起擔任武裝部隊總司令。

德拉帕特。烏克蘭新聞辦公室

瑟爾斯基。烏克蘭新聞辦公室

澤連斯基上周撤換35歲的改革派國防部長費多羅夫，引發連日示威。澤連斯基解釋，撤換費多羅夫主因其與瑟爾斯基長期不和，影響政令推行，並已提議費多羅夫轉為主管國內科技產業。

費多羅夫被解職翌日召開記者會，透露瑟爾斯基曾向澤連斯基發出最後通牒，迫使自己離職；他同時指責瑟爾斯基分裂國家、阻礙軍隊現代化及拖延前綫物資補給，呼籲撤換其職務。示威者隨後響應號召集會。據烏克蘭媒體報道，當瑟爾斯基被解職的消息傳出後，聚集在基輔的民眾紛紛鼓掌歡呼。

分析指，自費多羅夫上任以來，兩人長期在軍事領導理念及組織文化上存在分歧。瑟爾斯基傾向採取源自蘇聯軍事理論的高度集中指揮結構，而費多羅夫則極力推動軍事改革。

德拉帕蒂主張放權與加快決策

澤連斯基早前解僱費多羅夫的決定，招致不少議員、退伍軍人及公眾批評，認為費多羅夫積極推動無人機發展與反腐敗運動，在對抗俄軍上功勛卓著，故擔心相關做法將破壞軍隊既有的改革成果，並破壞領導層穩定。

而德拉帕蒂則被示威者、前線士兵及退伍軍人廣泛視為替代瑟爾斯基的首選人選。與瑟爾斯基高度集權的指揮風格不同，德拉帕蒂主張賦予下級指揮官更大主動權，以實現更快的戰術決策速度及建立更強的軍中問責制。在費多羅夫被解職後，德拉帕蒂曾公開表態支持其改革工作，並強調「軍隊需要變革」。