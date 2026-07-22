西班牙記者斥國際足協偏袒「保送」美斯　C朗一度畀Like引關注

2026年世界盃曲終人散，阿根廷在決賽以0：1不敵西班牙，衛冕夢碎，但圍繞「藍白兵團」的場內外爭議仍未平息。英國傳媒報道，葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的官方Instagram帳號，近日被發現曾讚好一段指控國際足協（FIFA）偏袒阿根廷、企圖「保送」美斯（Lionel Messi）捧盃的影片，惟有關讚好紀錄其後已經消失，再度引發球迷對「美斯與C朗之爭」的熱議。

英國《每日郵報》及《太陽報》報道，西班牙電視節目《Espejo Público》早於世界盃決賽前夕，在Instagram發布一段節目片段。片中兩名西班牙記者質疑阿根廷晉級過程獲國際足協「關照」，並形容FIFA是一個如「黑手黨」般運作的腐敗機構。

其中一名記者表示，她相信西班牙在決賽面對的「不只是阿根廷隊」，還包括整個國際足協體系，聲稱FIFA希望把世界盃「送給美斯」，猶如4年前卡塔爾世界盃一樣。相關說法屬評論者的指控，報道未有提供證據證明賽事遭操控，國際足協亦未就有關言論作出回應。

報道指，有球迷其後發現，C朗拿度的官方Instagram帳號曾對該段影片按讚。由於C朗與美斯多年來一直被外界視為球壇宿敵，加上葡萄牙早前正是以0：1不敵西班牙，於16強止步，這次社交平台互動迅速引起揣測。

從帖文下方留言時間推斷，不少網民相信，有關讚好是在西班牙擊敗阿根廷奪冠後才被廣泛發現。部分球迷大感驚訝，亦有人認為，這或反映C朗對阿根廷晉級過程及判罰爭議有所不滿。

不過，截至香港時間周三（22日），C朗帳號的讚好紀錄已無法在原帖中查閱，外界未能確定是由本人、帳號管理團隊撤回，抑或平台顯示出現變化。C朗本人亦從未公開表示認同影片內有關FIFA操控賽事或偏袒阿根廷的說法。社交平台上的一次按讚，亦不一定等同帳號持有人全面認同帖文內容。

41歲的C朗在葡萄牙被西班牙淘汰後表示，以這種方式告別世界盃令他感到傷心，但強調自己已經竭盡全力，可以問心無愧地離開。他亦確認今屆是個人最後一次參加世界盃，但未完全排除出戰2028年歐洲國家盃的可能。

阿根廷今屆晉級之路一直伴隨爭議。《太陽報》提到，批評者曾質疑部分判決對阿根廷有利，包括美斯在個別比賽中未被逐離場，以及對手入球被判無效等。不過，這些裁決是否錯誤或構成偏袒，球證及國際足協並未承認，網上所謂「保送」指控亦未有實質證據支持。

決賽戰情同樣火藥味濃。西班牙憑加時階段入球，以1：0擊敗阿根廷封王。阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernández）在比賽中被逐，賽後雙方球員及職員再爆發衝突，柏利迪斯（Leandro Paredes）、莫連拿（Nahuel Molina）及助教艾耶拉（Roberto Ayala）等人均捲入混亂，國際足協其後展開紀律調查。

阿根廷球員亦被指在西班牙捧盃時轉身或拒絕觀看，部分球員一度拒絕接受訪問，進一步招致欠缺體育精神的批評。不過，安素費南迪斯其後在社交平台發文，強調球隊多年來以最好的方式代表國家，並為隊友的投入和團結感到自豪。

另一宗政治風波則發生在阿根廷準決賽擊敗英格蘭後。利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）及盧施素（Giovani Lo Celso）被拍到展示寫有「馬爾維納斯群島屬於阿根廷」的標語，涉及英國稱為福克蘭群島（Falkland Islands）的主權爭議。由於FIFA球場規則禁止展示政治訊息，事件被指可能構成違規，英國官員亦要求國際足協調查。

阿根廷最終未能成為自1962年巴西後，首支成功衛冕世界盃的球隊。美斯亦未能以連續兩屆捧盃，為可能是個人最後一次世界盃之旅畫上完美句號。然而，圍繞阿根廷判罰、球員行為及政治標語的爭議，加上C朗帳號一個短暫出現又消失的「讚好」，令這屆世界盃完場後，兩大球王之間延續多年的比較仍未降溫。