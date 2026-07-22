特朗普宣布仿製藥2028年起徵100%關稅　翌年增至200%

美國總統特朗普周二（21日）宣布，所有進口美國的仿製藥（Generic Drugs）將獲兩年零關稅寬限期，直至2028年8月1日起開始徵收100%關稅，一年後再提高至200%，作為推動製藥企業將生產線遷回美國的最新措施。分析認為，新政策將進一步重塑全球藥品供應鏈，並可能對印度等主要仿製藥出口國帶來重大衝擊。

警告未按期限投資企業將受重罰

特朗普在旗下社交平台Truth Social公布新措施，表示所有進口仿製藥將維持零關稅至2028年8月1日，其後首年徵收100%關稅，再由第二年起提高至200%。

他表示，這段兩年寬限期是讓海外製藥企業有充足時間在美國興建工廠及生產設施，若企業未能在期限內完成投資，便須承擔高額關稅成本。 他說：「我們希望企業在美國生產，而不是依賴海外。」又指高關稅是針對未有履行在美設廠承諾的企業，藉此促使製藥業回流。

特朗普同時表示，今次措施只涉及仿製藥，4月公布針對專利藥、品牌藥及創新藥的政策將維持不變。

今年4月，特朗普引用《1962年貿易擴展法》第232條，以國家安全為由，宣布向進口專利藥及藥物活性成分（API）徵收最高100%關稅，除非藥廠願意與美國政府簽訂「最惠國」（Most Favored Nation）藥價協議，或承諾將生產及研發遷回美國，否則須繳付高額關稅。當時行政命令明確將仿製藥排除在關稅措施之外，並表示將於一年內再檢討是否需要對仿製藥採取行動。

最新公布意味特朗普政府已決定將仿製藥納入關稅範圍，但以兩年過渡期取代即時徵稅，讓企業有時間調整供應鏈及落實在美投資。

美國約九成處方仿製藥依賴海外供應，其中印度是全球最大仿製藥出口國之一，多家大型藥廠均以印度及亞洲其他地區作為生產基地。業界一直警告，若大幅提高進口關稅，可能推高美國藥價，並增加部分基層藥物短缺風險。

特朗普政府則認為，美國過度依賴海外藥品供應已構成國家安全風險，近年地緣政治衝突及疫情暴露供應鏈脆弱性，因此有必要利用關稅推動製藥產業回流，提升本土生產能力。

市場人士指出，新措施與特朗普近月針對鋼鐵、鋁材、汽車及加拿大進口貨品等一系列關稅政策一脈相承，反映其第二任期繼續以關稅作為重塑製造業及供應鏈的重要政策工具。不過，民主黨及部分業界人士已表明反對，認為措施最終可能把成本轉嫁予消費者，令美國民眾承受更高藥物開支。