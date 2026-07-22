伊朗局勢｜美媒指美軍涉隱瞞遇襲及傷亡 五角大樓否認

美國《紐約時報》報道，在伊朗導彈襲擊約旦美軍基地、造成2名美軍死亡及1人失蹤前的一星期，伊朗曾三度攻擊同一基地，導致數十名美軍受傷及多架直升機受損，但五角大樓一直未有對外公布相關事件，引發外界質疑美方是否刻意淡化戰況，以及在「作戰安全」與公眾知情權之間未能取得平衡。

《紐約時報》引述多名要求匿名的美國官員報道，伊朗於本月18日向約旦穆瓦法克薩勒提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）發動彈道導彈及無人機攻擊，造成2名美軍喪生、1人失蹤，是美伊新一輪衝突爆發以來首次有美軍陣亡。

然而，在這次致命襲擊前一周，伊朗已先後三次攻擊駐該約旦美軍基地。知情官員透露，連串襲擊造成數十名美軍受傷，部分直升機及軍事設施受損，但美國國防部一直沒有公開相關資訊，也沒有交代傷亡及損失情況。

報道指，美國中央司令部（CENTCOM）上周公布對伊朗展開空襲時，只表示行動是報復伊朗襲擊霍爾木茲海峽商船，聲明中並未提及伊朗曾多次攻擊駐中東美軍基地，包括約旦基地。

有美軍官員向《紐約時報》表示，中央司令部並無義務公布所有受傷個案，尤其當大部分士兵接受治療後已迅速重返崗位，因此未有即時公開有關資料。另一名官員更指，若披露基地受襲詳情，可能協助伊朗分析攻擊效果，進一步提高彈道導彈及無人機的打擊精準度，危及仍駐守約旦及其他中東基地的數千名美軍，因此基於作戰安全，不宜公開所有細節。

基於相同考慮，美國中央司令部近期亦停止公布每日打擊伊朗境內目標的數量，以免讓伊朗掌握美軍行動模式。

面對外界的質疑，五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）發聲明否認隱瞞傷亡，批評相關指控毫無根據。

他表示：「所謂隱瞞傷亡的說法純屬捏造，其目的只是利用三名美軍官兵傷亡事件，加劇美國民眾的痛苦與憂慮。」

帕內爾稱，國防部設有國防傷亡分析系統（Defense Casualty Analysis System），定期公開更新美軍傷亡統計，但系統提供的是整體數據，並非逐宗重大事件報告。他批評有人「斷章取義引用原始數據」，向公眾傳達不完整甚至具誤導性的資訊。

根據五角大樓最新公布，自美伊戰事再度升級以來，已有近100名美軍受傷，當中約96%屬輕傷或腦震盪，大部分已返回崗位；另外已有17名美軍死亡，包括日前在約旦陣亡的兩名士兵，目前仍有1人失蹤。