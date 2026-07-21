美伊戰爭 | 美3天內2度發全球安全警示 指中東局勢恐失控

由於中東局勢趨緊，美國國務院周一（20日）再次發布全球安全警示，指由於中東緊張升溫，安全環境趨於複雜，局勢存在意外失控的風險，呼籲全球各地美國公民提高警覺。

這是美國國務院過去3天內第2次向美國公民發布全球安全警示，建議身處中東地區的美國公民保持高度警惕，其他地區的美國公民則慎重前往中東地區。

美國國務院再次發布全球安全警示。X@TravelGov

籲做好應對航班取消準備

國務院警示指出，目前身處中東的美國公民應保持警覺，做好應對航班取消、空域臨時封閉及各種交通中斷的準備，同時應持續關注美國使領館安全警報、當地主管機關公告及最新新聞動態。

至於不在中東地區的美國公民，國務院則建議，應重新評估前往或途經該地區的旅行計畫。

中東以外美外交機構成攻擊目標

國務院還警告，中東地區以外的美國外交機構也已成為攻擊目標，伊朗及親伊朗團體可能在全球各地對美國利益或任何與美國、美國人有關的場所發動攻擊。

上周六（18日），美國國務院亦曾發佈全球安全提醒，建議全球範圍內尤其是身處中東地區的美國公民提高警惕。