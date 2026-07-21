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世紀併購案 | 派拉蒙收購華納兄弟受阻 美聯邦法官臨時叫停

即時國際
更新時間：10:12 2026-07-21 HKT
發佈時間：10:12 2026-07-21 HKT

派拉蒙天舞（Paramount Skydance）計畫以1100億美元（近8600億港元）收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的世紀併購案，遭到美國法院暫時叫停。事緣法官周一（20日）發布臨時限制令，要求雙方暫停完成交易程序，以等待反壟斷訴訟審理結果。

該臨時限制令有效期為14天，由加州北區聯邦地區法院法官奧爾金發布。法官在裁決書中表示，各州已就這項交易可能涉及反競爭行為提出「嚴肅的質疑」，並指出，「平衡法上的考量及公共利益顯然均有利於原告各州」。

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派拉蒙收購華納兄弟 | 美12州提反壟斷訴訟阻止 指合併將削弱市場競爭

加州總檢察長邦塔形容，這是首個關鍵勝利。路透社
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邦塔早前舉行記者會，宣布入稟法院，阻止併購案。路透社
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臨時限制令有效期為14天，暫時阻止華納被收購的交易完成。路透社
臨時限制令有效期為14天，暫時阻止華納被收購的交易完成。路透社

民主黨籍的加州總檢察長邦塔在得知限制令後表示，這是首個關鍵勝利，將有助於確保這項超級併購永遠不會成為現實。

合併被指削弱競爭 損消費者利益

此前，以加州為首的美國12個州本月13日向加州北區聯邦地區法院提出訴訟，要求阻止該交易。邦塔在宣布提出訴訟的聲明中說，這2家娛樂業巨頭合併將削弱美國影視業合理競爭並損害消費者利益。在全美大範圍公映影片發行市場中，華納兄弟探索公司和派拉蒙天舞公司目前合計控制約27%的份額。

這宗交易被視為近年荷里活版圖重新洗牌之一，成為全球娛樂產業關注焦點。派拉蒙天舞提出收購案後，計畫整合華納兄弟電影公司、HBO、DC 影業等重要娛樂資產，若交易完成，將形成擁有大量電影、影集與串流內容版權的娛樂巨頭。

暫阻交易完成 延宕或帶來巨額成本

目前法院的裁定並非代表合併案確定違法，而是暫時阻止交易完成，讓法院有更多時間審理相關反壟斷爭議。派拉蒙天舞與華納兄弟探索仍可繼續為交易進行辯護，但在法院進一步裁決前，雙方無法正式完成合併。

今次延宕也可能帶來巨額成本，根據雙方交易協議，若交易未能在今年9月30日前完成，派拉蒙天舞將開始向華納兄弟探索股東支付延遲費用，金額約為每日數百萬美元，隨著時間拉長，可能累積成數億美元的額外支出。

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