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英國首相︱貝安德誓抗生活成本上漲 將推「10年計劃」打破「倫敦至上」文化

即時國際
更新時間：08:37 2026-07-21 HKT
發佈時間：08:37 2026-07-21 HKT

英國工黨黨魁貝安德昨日（20日）出任首相，接替請辭的施紀賢，為10年來第7名首相。他在首相府前發表就職演說，表示本周將率先推出一系列新措施，協助民眾應對生活成本上漲的壓力，並於今年稍後發布全新的「10年計劃」，為英國制訂長遠發展藍圖、紓緩民眾經濟壓力。他重申將下放更多權力予地方，擺脫以倫敦為馬首是瞻的政治文化。

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貝安德（Andy Burnham）昨日於白金漢宮覲見英王查理斯三世並獲授權組閣。他當日未循英國慣例在預先設置的講台後方發表演說，而是未帶講稿、毫無遮蔽地直接面對媒體和群眾，發表超過5分鐘演說。有分析認為，這有助凸顯他執政風格追求的「透明度」、「真誠」和「直面民意」。

帶來「40年最重大變革」

貝安德說，將提出10年計劃，引領英國邁向不分黨派、無論出身背景差異的民眾都會期待的未來。不過，當務之急是讓民眾「有喘息空間」，他本周就會提出政策，說明預計如何協助民眾應對生活成本上漲的壓力。他在演說開頭提到，他深切意識到，自己是10年內英國第6位接替前任的新首相。如此頻繁更替國家領導人在英國歷史堪稱罕見。貝安德說，他這一世代的英國政治人物「應拿出更好表現」，英國有必要向世界展現，英國能夠重拾穩定。

貝安德誓言帶來「英國近40年最重大變革」，涵蓋政治、經濟等領域。他回顧英國在1980年代「走上錯誤道路」，包括政治層面趨於中央集權，以及經濟領域展開大量私有化，許多地區被「去工業化」，至今仍未恢復。他重申將下放更多權力予地方，擺脫以倫敦為馬首是瞻的政治文化。

在2017年至2026年間擔任大曼徹斯特市長的他，在就職首日即啟動位於曼徹斯特的「首相府北部辦公室」。該辦公室旨在推動更多權力由中央下放至地方，縮小區域之間的經濟與社會差距，促進英國各地均衡發展。

貝安德重申，針對攸關大眾生活基本所需的基礎設施和服務，他擬縮減私人企業尋利空間、強化公共和政府控制。他另矢言重振英國工業，並透過公共採購程序，加強支持英國產業。

貝安德也承諾透過改革教育體系，協助更多年輕人就業。他提到，支持年輕人就業、打造更多民眾負擔得起的住宅，才有可能公平、永續解決苦惱英國財政已久的社會福利負擔過大問題。

56歲的貝安德2001年首次當選議員，歷任文化大臣及衛生大臣，其後2017年辭去議員職務，兩度連任大曼徹斯特市長，有「北部之王」之稱。上月他經補選重返國會，並於上周五在黨內國會議員及各大工會支持下當選工黨黨魁。前首相施紀賢此前因執政屢受抨擊、地方選舉重挫及黨內逼宮而請辭。

貝安德說，他這一世代的英國政治人物「應拿出更好表現」，英國有必要向世界展現，英國能夠重拾穩定。
 

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