伊朗局勢｜伊朗本月空襲致美軍3死近百傷 特朗普揚言數倍報復

美軍中央司令部在社交媒體公布，按照美國總統特朗普指示，美軍於美國東部時間周一下午4時（香港時間周二凌晨4時），對伊朗發動新一輪打擊，旨在進一步削弱伊朗襲擊霍爾木茲海峽商船的軍事能力。今次已是自本月11日以來，美軍對伊朗連續第10日發動大規模軍事打擊。

美國傳媒引述國防部發言人證實，自本月7日以來，伊朗針對中東地區美軍基地發動多次襲擊，至今已導致近百名美軍人員被確認遭受不同程度傷害。美軍中央司令部在上周六證實，兩名美軍人員於上星期五在約旦境內遭遇伊朗彈道導彈及無人機攻擊身亡，另有一人失蹤；翌日，美軍再宣布一名美軍人員於上周六在伊拉克北部引爆一架被擊落的伊朗無人機時不幸身亡。

面對美軍出現人員傷亡，特朗普於當地時間星期一在社交媒體發文放狠話，暗示美軍將對伊朗發動更強硬的報復行動。他威脅稱，伊朗每殺害一名美國士兵，都將為此付出幾倍的代價，並稱有關命令已傳達國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）及美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Jack Keane）等軍方高層。

傳增派F-35戰機

目前尚不清楚特朗普向國防部下達了甚麼具體指示，但美國傳媒引述官員報道，美軍已計劃從歐洲基地增派F-16及F-35戰鬥機，並同步增派空中加油機前往中東。

儘管軍事行動全面升溫，特朗普政府並未完全排除外交解決方案的可能性。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）日前接受傳媒訪問時透露，特朗普政府對外交解決方案仍然持開放態度，並指伊朗正直接或透過其他國家的多種渠道向美方釋放信號，表明伊方希望進行對話及談判。