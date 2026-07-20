英國首相｜貝安德正式入主唐寧街 料首場演說聚焦「反思與決心」
更新時間：19:30 2026-07-20 HKT
發佈時間：19:30 2026-07-20 HKT
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英國首相周一正式進行權力交接，施紀賢將正式向國王查理斯三世遞交辭呈，隨後貝安德（Andy Burnham）將獲英王邀請組閣，正式成為首相，並預計在唐寧街發表首次首相演說（first speech as Prime Minister）。
據法新社報道，預料貝安德的上任演說將聚焦「反思與決心」（reflection and resolution）、在生活成本危機中恢復民眾對政府的信心，並給予英國更多喘息空間的優先事項等。
貝安德在施紀賢向英王辭職後，走進白金漢宮。白金漢宮發聲明說：「國王陛下接見了尊敬的貝安德議員，並邀請他組建新政府。尊敬的貝安德議員接受了國王的邀請，並在被任命為首相兼財政大臣時親吻了國王的手。
施紀賢：心甘情願地離開
施紀賢臨辭職前在首相府外見記者，表示「我的工作已經完成」。他並說：「能夠擔任首相，為你們和這個偉大的國家服務，是我畢生的榮幸。」「我相信，英國比2年前更加強大、更加公平。」他總結說：「我心甘情願地離開，臉上還帶著微笑。」
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