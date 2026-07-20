反對大舉建數據中心美42州串聯示威 不滿「AI巨獸」耗電搶水佔土地

因應人工智能（AI）需求增長，美國以至全球各地近來大舉興建數據中心。然而，AI數據中心快速擴張，引發民眾反彈。美國反對者上周六在42個州發動142場抗議，是此類行動首次於全國串聯舉行。他們不滿數據中心消耗大量電力、水資源及搶佔土地。

這場抗議由名為「人類優先」（HumansFirst）的草根組織協調，此團體由現代茶黨運動前領袖克里莫共同創立。在維珍尼亞州弗雷德里克斯堡，一名年輕男子舉牌寫着：「我們靠水而非數據維生。」在亞特蘭大，一小群示威者持標語寫道：「喬治亞州從未投票同意興建超大型AI數據中心。」示威籌辦者表示，部分鄉村地區與亞特蘭大等主要城市的出席人數低於預期，但「人類優先」仍對出席人數感到振奮。

擔心AI影響就業和氣候

反對數據中心這種「AI巨獸」，是少數能讓不同意識形態美國人團結的議題。路透社/益普索最新民調顯示，僅約三分一美國人認同目前數據中心的興建速度；只有14%受訪者支持在自己社區興建數據中心。加州沙漠地區帝國縣的一場示威由立場偏左的德爾索協助帶領。當地擬議中的數據中心，每年可能自科羅拉多河取用約9.8億公升的水。德爾索說：「為了AI耗用這麼多淡水，簡直是反烏托邦。」他說，儘管氣溫飆破攝氏38度，活動仍有約50人出席。

另一項由蓋洛普於5月公布的民調顯示，71%美國人反對在所在地區興建AI數據中心，比反對興建核電廠的比例高近20個百分點。許多人擔心AI對就業和氣候的影響。紐約州日前剛開全美先例，暫停新建AI大型數據中心1年。

全球多國政府積極爭取AI運算基礎設施落戶。從美國到印度，反對數據中心集中在三方面：土地、電力、水。數據中心可能佔用大片土地，例如Meta位於俄亥俄州的Prometheus數據中心就佔地「相當於曼哈頓相當大的面積」。同時，裝滿頂級晶片的數據中心耗電量可能相當於一座城市。Prometheus數據中心耗電量高達630兆瓦，相當於約50萬個美國家庭的用電量。由於晶片在運行時變熱，因此數據中心需要冷卻，主要依靠水。雖然用水量絕對值不大（約佔美國總供水量的0.3%），但許多數據中心都建在面臨嚴重缺水問題的地區。