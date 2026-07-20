秘魯中部山區發生2次地震 至少6死21傷48民房倒塌

秘魯中部胡寧山區發生2次地震，規模分別為5.1級和3.7級，造成至少6人罹難，21人受傷，至少48間民房倒塌，18棟房屋受損，約300人流離失所。

秘魯國家地震中心稱，地震在上周六晚在利馬以東約300公里的胡寧地區丘帕卡鎮發生。第一次地震震源深度為24公里，第2次地震震源深度為18公里。歐洲-地中海地震中心初時估計，第一次地震震級為5.6級。

災區有民眾被困。路透社

多間民房倒塌。路透社

救援人員忙於搜救被困災民。法新社

約300人流離失所。法新社

社交媒體上的照片顯示，多間房屋倒塌，救援人員正在清理廢墟。

藤森慶子慰問災民

救援人員繼續搜尋可能仍被困在廢墟下的居民。候任總統藤森慶子周日在社交媒體發文表示：「我向遇難者家屬致以最深切的慰問，並向所有受災民眾表達我的慰問和聲援。」

秘魯國家民防研究所所長巴斯克斯告訴秘魯電台，當局正在為災民提供帳篷。在受災的丘帕卡鎮社區，民宅通常為泥磚砌成的簡陋建築。一名居民說：「地震摧毀了我們的家園，這裡有很多房屋倒塌了。」

秘魯位處全球約85%地震活動發生地區所在的太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire）上。

