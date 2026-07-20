世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度

2026年世界盃決賽周日（20日）在美國新澤西上演，西班牙憑1球險勝阿根廷，時隔16年再奪世界盃冠軍。然而，比賽結束後球場卻爆發衝突，多名阿根廷球員涉嫌向西班牙球員施襲，包括揮拳、掐頸及推跌對手，場面混亂。事件引起外界猛烈批評，英國多名著名球評直斥阿根廷球員缺乏體育精神，甚至形容「全隊只有美斯（Lionel Messi）仍然保持風度」。

據現場畫面顯示，終場哨聲響起後，西班牙後備球員衝入球場慶祝奪冠，雙方球員其後發生推撞，衝突迅速升級，多名職球員及工作人員需要介入分隔。

其中，阿根廷後衛莫連拿（Nahuel Molina）被拍到在一名西班牙球員跑過身旁時，突然揮拳擊向對方腹部。

另一名阿根廷中場柏利迪斯（Leandro Paredes）亦被指涉及多次暴力行為。他先被拍到掐住西班牙後衛艾歷加西亞（Eric Garcia）頸部並大力推撞，其後又將加維（Gavi）推跌在地，再用手猛推對方面部，甚至疑似向倒地的加維補踢一腳，片段在社交平台廣泛流傳。

阿根廷球員賽後的失控行為，隨即引來多名球評公開譴責。

ITV評述員、前英格蘭國腳加利尼維爾（Gary Neville）表示：「這簡直是恥辱。我一直欣賞阿根廷人那種為勝利拼搏到底的精神，美斯一路帶領着這支球隊，但他們近幾場比賽的表現，簡直令人失望。」

BBC球評、前英格蘭射手舒利亞（Alan Shearer）亦直言：「柏利迪斯向對方臉部揮了兩、三拳，他是真正衝着人去的。足球場上絕對容不下這種行為。我知道輸掉世界盃決賽很痛苦，但輸球也要有風度。我們已經不是第一次看到阿根廷在終場後出現這種反應。」

BBC另一球評員祖赫特 （Joe Hart）形容，阿根廷球員的行為令人噁心。他更指，阿根廷全隊上下，只有隊長美斯展現了應有的風度，逐一與西班牙球員握手致意。

今屆世界盃原本被視為美斯職業生涯最後一次征戰世界盃，阿根廷亦希望成功衛冕。然而球隊最終以0：1不敵西班牙，美斯無緣以冠軍作結，淚灑賽場。

不少球迷認為，美斯賽後主動向西班牙球員握手及祝賀，始終保持冷靜和尊重對手，與部分隊友的激烈反應形成強烈對比，令今屆決賽留下令人嘆息的句號。