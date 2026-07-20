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日本名古屋男子墮樓砸中女途人 女死男重傷

即時國際
更新時間：01:35 2026-07-20 HKT
發佈時間：01:35 2026-07-20 HKT

日本愛知縣名古屋市中心驚傳墮樓奪命慘劇。一名男子從一棟12層樓高的公寓大廈墮下，不偏不倚壓中下方行人路上的一名過路女子。無辜女路人慘遭強大衝擊力重創，兩人雙雙重傷倒地，現場目擊民眾嚇得趕緊通報消防部門。不幸的是，這名平白遭遇橫禍的年輕女子，在送院緊急搶救約4.5小時後，於周日（19日）清晨因出血性休克傷重不治；而墮樓的男子目前則持續陷入重度昏迷，情況危殆。

綜合日本富士新聞網（FNN）等當地媒體報道，這起不幸的意外發生在當地時間19日凌晨1時許。案發地點位於名古屋市最繁華的中心地帶「榮區」，該區域高樓大廈與住宅公寓極為密集。事發當時，有目擊民眾驚恐發現有人從公寓高處墮下，且正巧壓中下方的無辜行人，現場隨即傳出驚恐的慘叫聲，民眾嚇得連忙向消防部門報案。

當地警方與救護車趕抵現場時，被壓中的23歲餐廳職員稻葉朋來，與墮樓男子皆已倒臥血泊。事發時稻葉朋來正與一名女性朋友同行，恰巧步經該棟公寓，豈料被墮樓男子當頭砸中。救護車火速將兩人送醫搶救，惟稻葉朋來因身體遭受大面積重擊重創，於同日清晨5時30分左右，因出血性休克不幸過世。

至於墮樓的29歲男子田口伸成，目前仍處於重度昏迷狀態，其頭部和胸部受到重擊，傷勢極其嚴重，暫時無法進行筆錄落口供。警方透露，傷者並非該公寓的住戶，由於現場未發現遺書或類似物品，警方目前已全面封鎖現場，鑑識人員正針對大樓進行逐層過濾、採證與深入調查，以釐清其墮樓的真正原因。

 

 

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