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戲票炒至逾4600元！《奧德賽》IMAX 70mm版全球僅41戲院有得睇掀瘋狂搶飛潮

即時國際
更新時間：00:50 2026-07-20 HKT
發佈時間：00:50 2026-07-20 HKT

由金像大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩鉅作《奧德賽》（The Odyssey）全球開片勢如破竹，首周票房預計狂捲20億港元，寫下其導演生涯最佳紀錄。更誇張的是，由於路蘭挑戰全片以純IMAX菲林攝影機拍攝，只有極致規格的「IMAX 70mm」格式才能呈現最高解析度的終極震撼；在放映技術形同失傳的限制下，全球目前僅有41間戲院能夠播放此格式，直接引爆全球影迷的瘋狂搶飛潮，拍賣網站上的黃牛戲票已被瘋狂炒賣至600美元（約4680港元）。

生產技術失傳半世紀 本港無緣播映最高規格版本

這部改編自《荷馬史詩》的電影《奧德賽》，由麥迪文、湯賀蘭、安妮夏菲維等頂級荷里活巨星聯手演出。自7月16日上映首日起，全球多地戲院便大排長龍。路蘭為了圓自己16歲起的純菲林電影夢，在拍攝時克服了無數難關，包括動用6位壯丁搬運重達136公斤的攝影機，以及忍受每3分鐘就要更換菲林、現場噪音極大等技術限制。

針對「IMAX 70mm」影廳為何在全球如此稀缺，IMAX行政總裁Richard Gelfond直言，市場需求肯定巨大，但關鍵在於業界已有大約50年沒有生產過新的IMAX電影放映機。據內部消息人士透露，製造這些專用放映機的許多核心零件早已不復存在，當年的設計藍圖亦因未獲妥善維護而失傳。這種「知識斷代」導致目前極少有工程師懂得如何操作與維修這套系統。 

針對「IMAX 70mm」影廳為何在全球如此稀缺，IMAX行政總裁Richard Gelfond直言，市場需求肯定巨大，但關鍵在於業界已有大約50年沒有生產過新的IMAX電影放映機。據內部消息人士透露，製造這些專用放映機的許多核心零件早已不復存在，當年的設計藍圖亦因未獲妥善維護而失傳。這種「知識斷代」導致目前極少有工程師懂得如何操作與維修這套系統。

目前，這41間珍貴的戲院有25間位於美國，其餘分佈在加拿大、英國、澳洲、比利時、捷克與法國，而香港則完全沒有能播放IMAX 70mm格式的戲院。這導致部分影廳的預售票在「一年前」開賣時便在一小時內被秒殺。在拍賣網站eBay上，首映日的黃牛飛已被炒至600美元（約4680港元）。

影迷為先睹為快 不惜豪花萬元跨國睇戲 

此外，《商業內幕》報道，一名居住在東京的英國人Adam Ye，由於日本當地要等到9月份才上映《奧德賽》，他為了先睹為快，不惜專程飛回倫敦觀影，整個旅程花費高達1300英鎊（約1.37萬港元）。

 

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