厭女網紅︱泰特兄弟涉性侵遭英通緝 曾在蘭桂坊現身於邁阿密被捕

千萬粉絲級的「厭女網紅」泰特兄弟（Andrew Tate及Tristan Tate），因涉嫌強姦、人口販賣等59項罪名被英國通緝。曾於今年3月高調在香港蘭桂坊現身的二人，在美國邁阿密被捕，英國檢方已向美方提出引渡要求。

涉強姦、人口販賣等59罪

據美國媒體報道，泰特兄弟18日在邁阿密出席私人活動時，遭美國法警應英國要求拘捕。



法新社報道，美國法警局（USMS）證實泰特兄弟已被拘捕。網上亦流出二人被拘捕時的影片，片中泰特兄弟看到法警現身時面露愕然神色，二人隨即被鎖上手扣帶走。

泰特兄弟是有英、美雙重國籍的退役拳擊手，以極端厭女言論在網上走紅，全球擁逾千萬粉絲，因行為受爭議遭社群平台封鎖。

二人在英涉及性侵、人口販賣等多項控罪，2025年被通緝。英國皇家檢察署（CPS）表示，根據警方取得的新證據，向泰特兄弟追加強暴、安排或協助以性剝削為目的之人口販運，以及涉及兒童不雅照片等罪嫌，受害人增至7人，二人所有控罪累計59項。

泰特兄弟今年3月，曾高調在香港蘭桂坊現身，又坐渡輪遊維港。