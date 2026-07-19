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伊朗局勢︱親伊媒體發佈「去哪殺特朗普」影片 揭其車隊路線安保漏洞 

即時國際
更新時間：10:15 2026-07-19 HKT
發佈時間：10:15 2026-07-19 HKT

在美國與伊朗關係持續緊張之際，與伊朗革命衛隊關係密切的法爾斯通訊社（Fars News Agency）近日發佈了一段題為「Where to Kill Trump?（去哪裡殺特朗普？）」的英文宣傳影片。內容宣稱已掌握美國總統特朗普的車隊行經路線，並點出疑似的安保漏洞。該影片一度在社交平台X上流傳，隨後已被移除。

部分路線地圖與現實不相符

伊朗報章刊「復仇名單」　特朗普、內塔尼亞胡等13名美以歐官員遭點名。Hamshahri 圖片
伊朗報章刊「復仇名單」　特朗普、內塔尼亞胡等13名美以歐官員遭點名。Hamshahri 圖片
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伊朗近日列出一份西方領袖暗殺名單，特朗普也在其中。法新社
伊朗近日列出一份西方領袖暗殺名單，特朗普也在其中。法新社

根據外媒報道，該影片聲稱分析了特朗普在 2024 年至 2026 年間的安保規劃，並模擬其從佛羅里達州機場前往海湖莊園（Mar-a-Lago）的車隊行駛路線，更將途中一處橋樑標示為可接近車隊的位置。此外，影片亦模擬了特朗普從紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）前往特朗普大廈（Trump Tower）的行車動線。

不過，外媒指出影片中部分路線與公開的地圖資訊並不相符，且特朗普的部分車隊路線已因應安保需求作出調整，因此影片內容的準確性並未獲得獨立證實。

相關新聞：美伊戰爭 | 特朗普：千枚導彈已瞄準 若遭暗殺 將大舉炸伊朗

近期有伊朗媒體刊登了一份以「復仇」為主題的名單，將特朗普、以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）等多名西方領袖列入其中，部分人物照片更被加上了狙擊瞄準鏡的圖樣。

相關新聞：伊朗局勢︱哈梅內伊喪禮全球矚目 終身制「最高領袖」如何成為伊朗真正揸fit人︱一文看清

此外，在已故伊朗最高領袖霍梅尼（Ayatollah Ali Khamenei）的國葬期間，德黑蘭街頭亦出現多幅針對美國的大型政治宣傳看板。其中一幅描繪特朗普與其家人躺在覆蓋有美國國旗的棺木中，並寫上「Blood for Blood（血債血償）」字樣；另一幅則以英文及波斯文寫着「We Kill Trump（我們殺了特朗普）」，再度引發國際社會關注與議論。

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