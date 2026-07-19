美伊戰爭｜美軍空襲致50死逾500人傷 伊朗稱暫停履行停火諒解備忘錄

伊朗衛生部周六（19日）表示，自6月27日以來，美軍對伊朗發動的空襲已造成50人死亡、超過500人受傷，其中死者包括5名女性及2名18歲以下兒童和青少年。

伊朗衛生部公共關係及資訊中心主管凱爾曼普爾（Hossein Kermanpour）在社交平台X發文表示，傷者中包括32名女性及18名兒童和青少年，未有透露其他傷亡詳情。

伊朗宣布暫停履行早前與美國達成的停火諒解備忘錄（MoU），指責美方率先違反協議承諾。伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，美國已違反並中止《伊斯蘭堡諒解備忘錄》框架下的所有承諾，因此伊朗亦決定暫停履行自身義務。

美軍對伊朗發動的空襲已造成50人死亡、超過500人受傷。路透社

加里巴巴迪向法爾斯通訊社表示：「美國已違反並暫停在《伊斯蘭堡諒解備忘錄》框架下的所有承諾。我們也已暫停自己的承諾，不再執行相關內容，目前正專注於保衛國家。」

相關新聞：美伊戰爭 | 美擬增派數十加油機擴大攻勢 伊朗警告將主動進攻

美伊近期持續互相攻擊，中東局勢再度升溫。雙方軍事衝突持續升級，儘管兩國今年6月曾在巴基斯坦斡旋下簽署《伊斯蘭堡諒解備忘錄》，希望結束戰事並尋求達成長久和平協議，但停火安排已陷入停頓。