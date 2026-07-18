德國禁止代孕｜執政黨「同婚」要員被爆赴美生育 爭議聲中辭職

德國總理默茨所屬的中右翼政黨基民盟（CDU）國會黨團主席施潘（Jens Spahn），被揭發赴美透過代孕生育，違背該黨主張及德國法規。施潘在一片爭議聲中宣布辭職，默茨指其辭職「正確且不可避免」。

個人幸福與政治職務不可兼顧

據法新社報道，施潘在寫給同僚的一封信中寫道：「近日來，我逐漸意識到，與丈夫組建家庭並成為父親的個人幸福，與我的政治職務是無法兼顧的。」

施潘（Jens Spahn）規避本國禁令赴美尋找代孕生育捱批。 路透社

德國媒體本周早前透露，斯潘與丈夫近日迎來了由美國代孕母親誕下的孩子，消息立即引發黨內批評。基民盟強烈反對代孕，最近一次在2月的黨代會上才投票決定維持德國的代孕禁令。

施潘起初試圖為自己辯護，他在周五接受《圖片報》播客專訪時表示，為了代孕生育的問題「曾長時間與自己糾結」，隔天即承認無法平衡個人生育決定與黨內期望。

反對黨怒斥「雙重標準」

黨內有聲音批評施潘的決定「完全不可接受」。極左的「左翼黨」（Die Linke）領導人潘蒂薩諾（Luigi Pantisano）也怒斥「雙標」。

默茨對施潘的辭職表示歡迎，稱其辭職「正確且不可避免」。他肯定施潘協助基民盟重返執政的貢獻，但也補充道：「公信力是政治中最寶貴的資產。」

現年46歲的施潘，曾在前總理默克爾任內，於新冠疫情期間擔任衛生部長。近年他成為基民盟右翼陣營的代表性人物，尤其積極推動在移民問題上採取更強硬的立場。