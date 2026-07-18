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日本正式通過《皇室典範》修正案 皇室可收養「舊宮家」後嗣傳承血統

即時國際
更新時間：21:37 2026-07-18 HKT
發佈時間：21:37 2026-07-18 HKT

日本參議院17日通過《皇室典範》修正案，保留了日本天皇皇位僅可由父系男性後裔繼承的規定，讓近幾年日本民間「誕生女天皇」的討論落空。

「女天皇」落空

德仁天皇獨生女愛子公主。法新社
德仁天皇獨生女愛子公主。法新社

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日本皇室目前共有16名成員，具有皇位繼承資格的男性只有3位。皇室成員減少和皇位繼承人不足問題日益受到關注，現年66歲的德仁天皇與皇后雅子只有一個女兒，即24歲的愛子公主。

針對日本皇室成員日益減少，特別是男性皇室成員數量減少的情況，此次修正案增加了「將允許皇室收養部分『舊宮家』男性後代，使其擁有皇位繼承權」的條款。

圖為德仁天皇與雅子皇后。美聯社
圖為德仁天皇與雅子皇后。美聯社

而1947二戰後被迫脫離皇族的「舊宮家」，雖然目前是平民，但仍屬於皇族血統。今次修法並非直接恢復舊宮家身分，而是由現有皇族收養舊宮家父系男子，其日後出生的孩子才具有皇位繼承資格。

舊宮家可恢復皇室身分

成為養子的資格為年滿15歲以上，未婚且沒有子女，意味着其本人可以按自己意願決定是否被收養，一旦獲收養即刻恢復皇族身分，隨後不得依本人意願再脫離皇籍。

根據日本憲法學者的調查，目前30歲以下且未婚的舊宮家父系男子至少有11人。

今次憲法修正案的另一個重點是，女性皇族成員雖不能成為女天皇，但她們與平民結婚後將可以保留皇族身份，丈夫與孩子則仍為平民，不會成為皇室成員。

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