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世界盃｜英法季軍賽無人睇？臨開場有7100張票放售 二手劈價4成

即時國際
更新時間：19:56 2026-07-18 HKT
發佈時間：19:56 2026-07-18 HKT

世界盃季軍上演「英法大戰」，將於本港時間19日凌晨5時在美國邁阿密體育場開踢。這場賽事似乎不甚吸引，截至開場前12小時仍有逾7100張門票放售。

 

麥巴比（左）致敬迪甘斯（右）盼以季軍獎盃作告別。AFP
麥巴比（左）致敬迪甘斯（右）盼以季軍獎盃作告別。AFP

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截至開場前12小時，國際足協（FIFA）官網仍有1246張門票公開發售，價格分別865美元（約6780港元）和1125美元（約8820港元）。

而在官方轉售平台上，有5864張門票放售，其中最便宜的「三級票」，票面價格為455美元（約3570港元），另加國際足總15%的手續費。許多高價位的門票二手蝕讓，例如有原價1125美元的「一級票」，劈價4成至659美元（約5179港元）。

決賽票瘋狂炒價1800萬港元

而在周日舉行的世界盃決賽，門票也尚未售罄，有32張貴價普通門票公開發售，價格為29,995美元（約23.5萬港元）到32,970美元（約25.8萬港元）。這些是普通門票，並非VIP門票。

官方轉售網站上也有超過一千張門票待售，其中一些價格接近票面價加上國際足協的手續費。這些門票的原價為7,380美元（約5.8萬港元），意味着手續費高達1,107美元（8680港元）。

決賽轉售門票中，最貴的標價為200萬美元（1568萬港元），外加30萬美元（235萬港元）的手續費。

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