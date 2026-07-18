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泰國地方公務員考試集體舞弊 近6000人成績異常

即時國際
更新時間：18:31 2026-07-18 HKT
發佈時間：18:27 2026-07-18 HKT

泰國地方公務員招考傳出大規模舞弊，內政部一個委員會經調查後，於17日表示發現近6000人成績有異常，名單已轉交相關人事委員會，料撤銷錄取資格。泰國內政部常務次長昂西（Unsit Sampuntharat）表示，委員會在完成進一步審查後，將公布新的錄取名單。

昂西17日公布表示，考試有約40萬人報考，實際近28萬人應考。調查人員對比全部考生的實際成績以及官方公布的錄取成績，發現有近6000名考生成績有異常。

泰國公務員考生在考試結束後離場。 法新社資料圖
泰國公務員考生在考試結束後離場。 法新社資料圖

最新公布列舉出3種異常情況：約3600人實際分數不及格，但公布時被調整成及格分數；約1700人實際通過考試，但公布的分數被提高，以提升名次。還有480人分數差距輕微，或者答題卡掃描影像不清晰，有待比對原始考試文件進一步核實。

警方上月暖武里府一處民宅，抓獲10名涉嫌竄改考試成績的疑犯。當局估計有多達9000名考生，曾向不法份子支付35萬至80萬泰銖（約8至18萬港元）賄款，以確保考試取得高分、順利錄取。

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