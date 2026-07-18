ABC、NBC拒播特朗普演說遭威脅除牌 通訊委員會展開調查

美國總統特朗普（Donald Trump）7月16日晚黃金時段在白宮發表全國電視演說，指美國選舉系統存在「災難性的缺陷」，美國ABC、NBC 等主流電視沒有現場直播，被特朗普威脅「撒銷電視牌照」，聯邦通訊委員會主席確認，確實對「激怒特朗普」的電視網絡展開調查。

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2026年7月16日特朗普發表黃金時段演說談美國選舉問題，部分傳媒認為是老調重彈。 路透社

特朗普在16日的演說中，指控中國干預2020年總統大選，又稱美投票系統有「驚人漏洞」。美國廣播公司（ABC）、全國廣播公司（NBC）等主流媒體認為是老調重彈且缺乏實質證據，沒有在傳統主頻道直播，只在串流平台轉播。

特朗普怒轟「陰謀」

特朗普公開批評ABC和NBC 參與「選舉陰謀」，並揚言要撤銷廣播執照。美媒Politico指出，特朗普第一任時的通訊委員會領導人曾否認會採取此類報復措施，但現任主席卡爾說，已多次對那些激怒特朗普的電視網絡展開調查。

報道指出，卡爾已經開始審查NBC母公司Comcast的多元化政策，以及電視網與其他電視台持有人的關係。他也要求ABC旗下8間電視台提前續牌，但此舉可能導致牌照被吊銷。特朗普的保守派盟友敦促通訊委員會拒發廣播牌照，特別是16日的演說之後。

美媒指出，實際上電視台有權決定是否直播總統講話，也經常拒絕直播兩黨總統的演講。質疑相關機構若因此拒發牌照，是否涉嫌違憲。