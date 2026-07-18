日女網選手照片被改成AV封面 氣炸貼文求助 擬控告片商
更新時間：14:30 2026-07-18 HKT
發佈時間：14:30 2026-07-18 HKT
發佈時間：14:30 2026-07-18 HKT
日本職業女網選手園田彩乃在社交平台X發文，指控有AV片商在未經許可下，把她的照片拿來加工變成AV作品的封面，而且出演的女優也叫園田，令她氣得貼文求助，吸引超過千萬次瀏覽。
園田彩乃是在17日晚發文，表示在粉絲告知下才得知，有AV片商將她先前在社交平台發布的照片，加工成新作品的封面。該片由AV女優園田茉莉華主演，以19年資歷女子網球運動員為背景。
網民力挺園田彩乃捍衛自身權益
園田彩乃對此強烈不滿，並在X貼文向網民求助，詢問是否有辦法控告片商。
貼文吸引超過千萬次點擊，許多網民都力挺園田彩乃捍衛自身權益，並質疑AV女優園田茉莉華在作品照裡的動作、場景，甚至連頭髮飛揚的角度都與園田彩乃原本的照片十分相似，作品背景也和園田彩乃一樣，連將2張圖相疊，也可發現幾乎是會完全重疊在一起，網民因此要求片商E-BODY下架影片。
截至目前片商仍未作出回應，相關宣傳發文也仍未刪除。
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