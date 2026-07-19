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俄烏戰爭 | 烏無人機襲俄物流中心 釀8死60傷

即時國際
更新時間：08:15 2026-07-19 HKT
發佈時間：08:15 2026-07-19 HKT

俄羅斯坦波夫州州長佩爾維紹夫周六在社交媒體上說，烏克蘭無人機當天凌晨襲擊了該州一處物流中心，造成8人死亡，60人受傷。與此同時，莫斯科地區也再度面臨新一波的大規模無人機襲擊。

佩爾維紹夫說，該州科托夫斯克市一處物流中心遭襲擊，8名值夜班的員工死亡，另有60人受傷。物流中心倉庫明火已被撲滅，後續工作仍在進行中。

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莫斯科附近一棟住宅大樓遭烏克蘭無人機襲擊，有窗戶受損。路透社
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莫斯科近期遭烏克蘭無人機多番施襲，有房屋損毀嚴重。路透社
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烏克蘭近日一直攻擊俄羅斯境內多個目標，基輔表示這是對莫斯科超過4年來對其領土發動轟炸的公平報復。

逾370架無人機襲莫斯科 大部分遭攔截

俄羅斯Wildberries公司證實，其位於莫斯科地區科托夫斯克及埃列克特羅斯塔爾的物流綜合設施遭到攻擊，坦波夫地區設施發生的火災已被控制，消防員仍在埃列克特羅斯塔爾救火。

俄羅斯首都市長索比亞寧周六凌晨表示，有超過370架無人機朝莫斯科地區發射，大多數在遠距離已遭防空部隊攔截，64架在接近莫斯科時被摧毀。

與此同時，由於華盛頓將外交焦點轉移至與伊朗的衝突，由美國主導、旨在結束這場戰爭的外交努力在近幾個月已陷入停滯。

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