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俄烏戰爭 | 烏無人機襲俄物流中心 釀7死24傷

即時國際
更新時間：13:54 2026-07-18 HKT
發佈時間：13:54 2026-07-18 HKT

俄羅斯坦波夫州州長佩爾維紹夫周六在社交媒體上說，烏克蘭無人機當天凌晨襲擊了該州一處物流中心，造成7人死亡，24人受傷。與此同時，莫斯科地區也再度面臨新一波的大規模無人機襲擊。

佩爾維紹夫說，該州科托夫斯克市一處物流中心遭襲擊，7名值夜班的員工死亡，另有24人受傷。物流中心倉庫明火已被撲滅，消防救援工作仍在進行中。

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俄羅斯首都市長索比亞寧周六凌晨表示，有超過370架無人機朝莫斯科地區發射，大多數在遠距離已遭防空部隊攔截，64架在接近莫斯科時被摧毀。

與此同時，由於華盛頓將外交焦點轉移至與伊朗的衝突，由美國主導、旨在結束這場戰爭的外交努力在近幾個月已陷入停滯。

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