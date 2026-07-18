美伊戰爭 | 美擬增派數十加油機擴大攻勢 伊朗警告將主動進攻

美國總統特朗普日前在戰情室會議中聽取數項對伊朗的新軍事計畫後，正考慮發動大規模攻勢，範圍將超越美軍現階段在霍爾木茲海峽周邊的打擊。Axios新聞網站引述3名美國和以色列官員報道，美方已通知以色列，準備再向當地派遣數十架空中加油機，為可能擴大對伊朗的軍事行動預作準備。面對持續升級的軍事壓力，伊朗警告稱，若美方繼續發動襲擊，伊朗將由對等反擊轉入主動進攻。

特朗普考慮的選項包括轟炸發電廠等基礎設施、進一步攻擊核設施，讓伊朗濃縮鈾被埋得更深，以及轟炸疑似正在興建的鎬山地下據點。

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特朗普正考慮向伊朗發動大規模攻勢。法新社

伊朗向波斯灣國家發射導彈，反擊美軍攻勢。法新社

美軍將全面執行針對伊朗的海上封鎖。法新社

美軍在霍爾木茲海峽實施海上封鎖，登船檢查。法新社

特朗普擬日內擴大攻伊朗

美以官員表示，特朗普可能在未來幾天內下令擴大軍事行動。特朗普雖尚未作出最終決定，但似乎願意升高戰事，藉由造成足夠破壞，迫使伊朗政權開放霍爾木茲海峽，並接受他提出的核要求。

美國目前約有30架軍用空中加油機部署在特拉維夫附近的本古里安國際機場，另有約30架部署在以色列南部的拉蒙機場。

伊朗則因顧忌可能招致大規模報復，尚未對以色列發動攻擊。以方官員表示，美國希望未來幾天再派遣數十架空中加油機，使部署規模恢復至戰爭初期水準。由於區內其他空軍基地更容易遭伊朗攻擊，對美軍飛機較不安全，美方傾向讓空中加油機從本古里安機場起降。

美軍：將全面執行海上封鎖

而美軍在美東時間周五（17日）晚結束針對伊朗連續第7晚的打擊行動，目標包括伊朗監視設施、軍事後勤基礎設施、地下武器儲存設施及海上作戰能力。美軍出動了戰鬥機、無人機、軍艦等作戰力量。

美軍中央司令部表示，美軍將全面執行針對伊朗的海上封鎖。14日下午重啟封鎖以來，美軍已迫使4艘商船改變航道，擊毀1艘，並登船檢查1艘。目前，超過5萬名美軍在中東地區執行任務。

美媒：伊朗至少46死逾400傷

據美聯社報道，美軍近日的襲擊已造成伊朗46人死亡、400多人受傷，其中包括17日橋樑襲擊中死亡的8人。美國官員稱，本周已有13名美軍受傷。



伊朗對美軍行動作出回應，伊斯蘭革命衛隊周五對位於科威特、約旦、卡塔爾等國的美軍基地發動襲擊，摧毀遠程雷達系統、對地導彈發射平台、戰鬥機、加油機等軍事設施，並造成科威特一座海水淡化廠嚴重受損。

伊朗：美伊諒解備忘錄已實質失效

伊朗最高領袖軍事顧問雷扎伊表示，美伊諒解備忘錄已事實性失效，原因是美國率先違反5項前提條款，包括未推動以色列撤出黎巴嫩南部，在霍爾木茲海峽已有伊朗合法航道開放的情況下另行開闢非法航道，以及對伊朗海岸發動軍事侵略。

他警告稱，如果美國在未來幾天繼續發動襲擊，伊朗將從對等反擊階段轉入主動進攻階段，並再次強調「一邊談判，一邊戰爭的時代已經結束」。