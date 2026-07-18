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環孢子蟲病 | 美逾30州爆腹瀉寄生蟲疫情 確認源自Taco Bell生菜絲

即時國際
更新時間：11:01 2026-07-18 HKT
發佈時間：11:01 2026-07-18 HKT

美國超過30個州爆發會導致腹瀉的環孢子蟲病（Cyclospora）疫情，單是密歇根州就有5000多宗個案，其他州加起來則是2000多宗。美國疾病控制與預防中心（CDC）已確認源頭來自5州Taco Bell門市供應的生菜絲(shredded iceberg lettuce)，呼籲消費者切勿食用。

CDC警告民眾，不要食用印第安納州、肯塔基州、密歇根州、俄亥俄州和西維珍尼亞州Taco Bell的生菜絲。供應商加州泰勒新鮮食品公司（Taylor Fresh Foods）指出，這批生菜來自墨西哥中部農場。

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美國超過30個州爆發會導致腹瀉的環孢子蟲病。美聯社
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美國5州Taco Bell門市供應的生菜絲涉環孢子蟲疫情。法新社
美國5州Taco Bell門市供應的生菜絲涉環孢子蟲疫情。法新社

光顧Taco Bell後不適 俄亥俄州男提訴訟

一名自稱感染孢子蟲病的俄亥俄州男子已提出聯邦訴訟，聲稱自己於6月14、21、23日在克利夫蘭郊區一家Taco Bell餐廳用餐3次後，出現不適。

泰勒食品過去就曾引發過食源性疾病感染，該公司強調已下架所有相關生菜絲，而Taco Bell已從部分州供應商撤回可能受影響的生菜。

密歇根州逾100人入院

美國聯邦衛生單位透露，隨著不斷調查下去，可能還會發現其他引發這波疫情的品牌、餐廳、零售商；密歇根州衛生官員表示，由於有不少病患回報自己沒去Taco Bell用過餐，因此當局正在釐清這批生菜是否有賣到其他餐廳或商店。

環孢子蟲是透過排泄物傳播，若水果、蔬菜使用被糞便污染的水源澆灌或浸泡就有可能讓人染疫，感染後主要症狀為噴射性腹瀉、拉水便，通常不會有生命危險，美國目前尚未有死亡病例通報，但密歇根州已有100多人住院治療，其他州也有數十人入院。

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