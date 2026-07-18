Truth Social | 特朗普貼文變搖錢樹 毫秒間讀取月費叫價78萬

特朗普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）宣布推出一項名為Truth API的付費服務，讓社交平台Truth Social的付費客戶能以最快速度看到特朗普的貼文。新服務預計8月正式上線，據報擬向華爾街交易員及投資公司收取每月高達10萬美元（約78萬港元）的服務費。

由於特朗普貼文經常引發股市、匯市及油市等金融市場劇烈波動，這項服務能令客戶在毫秒間取得貼文，因而受到金融業界關注，等於將美國總統的市場影響力商品化，讓付費客戶最快取得資訊，搶佔交易先機。

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Truth Social推付費服務 可最快取得特朗普貼文 搶佔市場先機

特朗普的Truth Social貼文變搖錢樹。美聯社

特朗普在Truth Social擁有1290萬名追蹤者。路透社

特朗普經常就伊朗戰事及其他地緣政治等時事議題發文。路透社

簽3年約可獲折扣 每月只需47萬

據《金融時報》報道，特朗普媒體與科技集團與潛在客戶洽談時，開價每月最高10萬美元，出售毫秒間取得特朗普Truth Social貼文的Truth API數據服務，引發華爾街強烈反彈。

消息人士稱，該集團也提出了一項折扣計劃，如果公司簽署3年合約，每月只需支付6萬美元（約47萬港元）。

這項服務的目標客戶是交易公司及對沖基金，可全年365日、每日24小時提供貼文，較Truth Social平台一般更新快，令付費用戶取得「以毫秒計」的優勢。一間美國市場基建公司行政總裁表示，毫秒級優勢在高頻交易及系統化量化對沖基金業界具重大意義，相信相關機構將對此產品甚感興趣。

資訊牽動市場 別無選擇只能付費

自營交易公司及對沖基金一向願意為超高速數據服務支付巨額費用，原因是應對牽動市場的消息時，每一毫秒都足以左右盈虧。為了取得牽動市場的資訊，有對沖基金高層形容，市場中人別無選擇只能付費，一旦消息滯後便可能損失慘重。

特朗普在Truth Social擁有1290萬名追蹤者，經常就伊朗戰事及其他地緣政治等時事議題發文，貼文屢屢牽動金融市場。報道指出，去年特朗普政府暫停對多國實施的一系列關稅前夕，特朗普曾在Truth Social發文稱現時是買入的好時機，其後標普500指數單日暴漲9.5%，創下該指數歷來罕見的單日升幅紀錄。

民主黨議員批利用總統職位牟利

他亦曾多次公開讚揚輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）等個別上市公司，帶動相關股價上揚。近期在與伊朗爆發戰事後，特朗普3月23日發文稱與伊朗方面進行了非常良好且具建設性的對話，觸發油價急挫。

美國參議院銀行委員會首席民主黨議員沃倫批評，這是「一項利用總統職位牟利、讓華爾街發財，卻對美國人毫無幫助的惡劣計畫」。