加拿大山火 | 特朗普指責加國沒妥善管理森林　世界盃決賽或受空氣質素影響

美國總統特朗普將近日席捲北美多地的山火煙霧歸咎於加拿大，並指有關空氣質素惡化情況可能影響周日舉行的世界盃決賽。白宮官員周五將與國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）會面，商討紐約新澤西一帶山火煙霧可能帶來的健康風險。

特朗普要求加國交代 稱將損失計入關稅之內

美國多地近日受山火煙霧影響，數以百萬計民眾處於危險空氣質素環境，並被要求留在室內。全國目前有68處大型山火正在燃燒。加拿大方面，周四有約835宗山火同時活躍，其中112宗失控，主要集中在曼尼托巴省、薩斯喀徹溫省及安大略省。

特朗普在社交平台Truth Social發文，指責加拿大「沒有妥善管理森林及灌木」，導致「髒、受污染和不健康的空氣」吹入美國，形容情況「危險而完全不可接受」。他又稱會在日內致電加拿大總理，要求交代應對措施，並指加拿大的做法屬於「故意疏忽」，更聲稱污染造成的損失應計入加拿大目前所付的關稅之內。

特朗普的言論隨即引來支持者回應。俄亥俄州共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）在社交平台X發文，指美國不應為加拿大領導層的疏忽付出代價，並提到過去四年錄得破紀錄山火，造成長期環境破壞。

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不過，安大略省省長福特（Doug Ford）則反駁，指加拿大過去亦曾協助美國應對加州山火及北卡羅來納州颶風。他說，美方與其抱怨，不如提供支援，並強調：「我們也曾為美國朋友做過同樣的事。」

未來24小時評估是否為世界盃決賽制定應變安排

白宮FIFA工作小組負責人朱利安尼（Andrew Giuliani）則表示，未來24小時內會評估是否需要為世界盃決賽制定應變安排。他說，已與FIFA通話，稍後會再作討論，並希望煙霧會繼續向南移動，甚至能有些雨水幫助減弱情況。

山火煙霧周四已從加拿大安大略省西北部飄至美國東北部部分地區，令空氣質素下降、天空變得灰暗。加拿大環境部向多倫多發出空氣質素健康指數10+警告，列為「極高風險」；美國明尼蘇達州及紐約州居民亦被提醒留意不健康空氣。