Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加拿大山火 | 特朗普指責加國沒妥善管理森林　世界盃決賽或受空氣質素影響

即時國際
更新時間：08:09 2026-07-18 HKT
發佈時間：08:09 2026-07-18 HKT

美國總統特朗普將近日席捲北美多地的山火煙霧歸咎於加拿大，並指有關空氣質素惡化情況可能影響周日舉行的世界盃決賽。白宮官員周五將與國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）會面，商討紐約新澤西一帶山火煙霧可能帶來的健康風險。

特朗普要求加國交代 稱將損失計入關稅之內

美國多地近日受山火煙霧影響，數以百萬計民眾處於危險空氣質素環境，並被要求留在室內。全國目前有68處大型山火正在燃燒。加拿大方面，周四有約835宗山火同時活躍，其中112宗失控，主要集中在曼尼托巴省、薩斯喀徹溫省及安大略省。

特朗普在社交平台Truth Social發文，指責加拿大「沒有妥善管理森林及灌木」，導致「髒、受污染和不健康的空氣」吹入美國，形容情況「危險而完全不可接受」。他又稱會在日內致電加拿大總理，要求交代應對措施，並指加拿大的做法屬於「故意疏忽」，更聲稱污染造成的損失應計入加拿大目前所付的關稅之內。

特朗普的言論隨即引來支持者回應。俄亥俄州共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）在社交平台X發文，指美國不應為加拿大領導層的疏忽付出代價，並提到過去四年錄得破紀錄山火，造成長期環境破壞。

相關新聞：加拿大山火 | 濃煙攻美國多州 空氣污染達危險程度

不過，安大略省省長福特（Doug Ford）則反駁，指加拿大過去亦曾協助美國應對加州山火及北卡羅來納州颶風。他說，美方與其抱怨，不如提供支援，並強調：「我們也曾為美國朋友做過同樣的事。」

未來24小時評估是否為世界盃決賽制定應變安排

白宮FIFA工作小組負責人朱利安尼（Andrew Giuliani）則表示，未來24小時內會評估是否需要為世界盃決賽制定應變安排。他說，已與FIFA通話，稍後會再作討論，並希望煙霧會繼續向南移動，甚至能有些雨水幫助減弱情況。

山火煙霧周四已從加拿大安大略省西北部飄至美國東北部部分地區，令空氣質素下降、天空變得灰暗。加拿大環境部向多倫多發出空氣質素健康指數10+警告，列為「極高風險」；美國明尼蘇達州及紐約州居民亦被提醒留意不健康空氣。

最Hit
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
投資理財
16小時前
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
家居裝修
3小時前
張偉文一年半冇沖涼 疑遭護老院嚴重疏忽照顧 經理人方俊指院舍隱瞞壓瘡病情丨獨家
張偉文一年半冇沖涼 疑遭護老院嚴重疏忽照顧 經理人方俊指院舍隱瞞壓瘡病情丨獨家
影視圈
11小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
影視圈
12小時前
宏福苑聽證會︱委員會627頁陳詞 宏業工人天台吸煙、起火現場CCTV首曝光
02:28
宏福苑聽證會︱委員會627頁陳詞 宏業工人天台吸煙、起火現場CCTV首曝光
社會
15小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
19小時前
《功夫女足》內地票房破10億 傳遭《八仙！》「偷票房」 周星馳晒可疑戲飛揭造假手法？
《功夫女足》內地票房破10億 傳遭《八仙！》「偷票房」 周星馳晒可疑戲飛揭造假手法？
影視圈
11小時前
初級大人必學！保溫杯茶漬忌用百潔布擦洗？即學用1神物去漬 用1個水溫清洗效果最好
初級大人必學！保溫杯茶漬忌用百潔布擦洗？即學用1神物去漬 用1個水溫清洗效果最好
食用安全
2026-07-17 07:30 HKT