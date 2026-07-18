奈良鹿一年增222頭創新高 愛護會籲勿亂餵食防營養過剩

日本奈良公園鹿隻數量持續增加。負責保護鹿群的「奈良鹿愛護會」16日公布最新調查結果，顯示公園內鹿隻總數達1687頭，創有紀錄以來新高，較去年增加222頭。不過，愛護會提醒，遊客餵食鹿仙貝以外的人類食物，可能導致鹿隻營養過剩，並引發其他問題。

愛護會表示，近年餵食蔬菜、剩飯等非指定食物的情況增加，使部分鹿隻營養狀況改善，促進繁殖，每年均有新生小鹿出生。同時，由於鹿群數量增加，部分鹿隻開始離開公園範圍，到附近民居及農地覓食，造成家庭菜園作物受損的情況亦有所增加。

愛護會自1953年起每年進行鹿群數量調查，今年於7月15日及16日安排約40名工作人員，以目測方式統計鹿隻數量。結果顯示，目前奈良公園共有雄鹿411頭、雌鹿990頭，以及幼鹿286頭。

愛護會表示，近年餵食蔬菜、剩飯等非指定食物的情況增加，使部分鹿隻營養狀況改善，促進繁殖。路透社

在截至今年6月底的一年間，共有198頭鹿死亡，其中72頭為幼鹿。死因以交通事故最多，共錄得47宗。

愛護會事務局長山崎伸幸指出，近年幼鹿因追隨母鹿而突然衝出道路，增加交通意外風險。他呼籲駕駛人士在奈良公園附近行駛時減速，避免撞傷鹿隻。

奈良鹿是奈良公園著名象徵，每年吸引大量國內外遊客到訪。愛護會亦提醒遊客，餵食鹿隻時應只提供官方出售的鹿仙貝，避免餵食其他食物，以保障鹿群健康及維持生態平衡。